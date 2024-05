Bock auf spielerische Art und Weise ganz easy Pässe für euer Lieblingsfestival zu gewinnen? Wir erklären euch hier den Spielmodus:

Jeden Montag- und Dienstagnachmittag wird live am Radio gespielt. Ihr bekommt zuerst eine Schätzfrage, welche mit dem entsprechenden Festival zusammenhängt. Eure Antwort könnt ihr uns dann direkt über Whatsapp auf unser Studiohandy schicken. Die beiden Hörer:innen welche am nächsten an der richtigen Antwort der Schätzfrage sind, spielen dann live am Radio im Finale um die 1x2 Tickets.

Die beiden Finalist:innen müssen ihr Wissen zum betreffenden Festival unter Beweis stellen. Es gibt drei Wissensfragen. Steht es nach drei Fragen unentschieden, folgen Reservefragen, bis ein:e Gewinner:in feststeht.

Eigentlich ganz easy oder? Lehnt euch zurück, hört SRF Virus und vielleicht gewinnt ihr bald Tickets für euer Lieblingsfestival.

SRF Virus Festivalsommer