Luzerner und Basler-Fasnacht - SRF Virus live an den Fasnachten

Fasnacht ist mehr als nur eine Tradition – sie ist ein Lebensgefühl! Wir haben live vom Urknall in Luzern und vom Cortège in Basel berichtet, um die einzigartige Atmosphäre direkt in eure Ohren und auf eure Bildschirme zu bringen.