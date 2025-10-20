Legende: Francesca Albertini SRG SSR / Gian Vaitl Radio SRF Virus Über uns Inhalt Über uns - Francesca Albertini Francesca ist unsere Praktikantin und produziert Sendestrecken, sowie TikTok Inhalte Autor: SRF Virus 20.10.2025, 13:17 Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Legende: Mindmap Francesca SRG SSR / Gian Vaitl Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Radio SRF Virus Über uns