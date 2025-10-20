 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Portrait: Francesca Albertini
Legende: Francesca Albertini SRG SSR / Gian Vaitl

Inhalt

Über uns Francesca Albertini

Francesca ist unsere Praktikantin und produziert Sendestrecken, sowie TikTok Inhalte

Autor: 

20.10.2025, 13:17

Teilen

Mindmap Francesca
Legende: Mindmap Francesca SRG SSR / Gian Vaitl

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)