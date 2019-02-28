 Zum Inhalt springen

Unnützes Wissen Mit diesen 25 Fakten beeindruckst du bei jedem Smalltalk

«Hast du eigentlich gewusst, dass es in Casinos in Las Vegas keine Uhren gibt?» – ein Gespräch so anzufangen ist doch viel spannender als «Brr, heute ist's wieder kalt, gäll», oder nicht? Noch mehr skurrile, lustige und spannende Fakten gibt's in den Bildergalerien.

28.02.2019, 14:32

Fakten aus aller Welt

  • Bild 1 von 5. Einhörner spielen in der keltischen Mythologie grosse Rolle. Sie sind Symbol für Unschuld, aber stellen auch Männlichkeit und Stärke dar. Vor allem Letzteres passt zu den Schotten, denn sie blieben in jedem Kampf unbesiegt. Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Das schottische Nationaltier ist ein Einhorn
  • Bild 2 von 5. Ein Pint (7.5 dl) kosten knapp 12 Franken. Auf Platz zwei liegt Oslo mit 9.90 und auf Platz drei Singapur mit 9 Franken. Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Nirgends ist ein Bier so teuer wie in Dubai
  • Bild 3 von 5. Das hat einen ganz einfachen Grund: Die Spieler sollen die Zeit vergessen. Denn je länger jemand spielt, desto mehr Geld gibt er/sie aus – mehr Profit fürs Casino! Bildquelle: SRF.
    Texttafel
  • Bild 4 von 5. Zwar gibt es viele Flussbette, diese sind aber die meiste Zeit ausgetrocknet. Bildquelle: SRF.
    Texttafel: In Saudi-Arabien gibt es keine perm
  • Bild 5 von 5. Ganze 89 Millionen (!) Touristen pilgern jedes Jahr – allein in Drittel davon bereist die Stadt der Liebe, Paris. Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Frankreich ist das meistbesuchte Land der Welt
Fakten rund um den menschlichen Körper

  • Bild 1 von 5. Je älter wir werden, desto mehr verliert unsere Haut an Elastizität. Dieser Fakt und die Schwerkraft lassen unsere Ohren und Nasen lebenslange wachsen. Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Nur zwei Körperteile wachsen dein Leben lang
  • Bild 2 von 5. Mal eine Runde in Speichel schwimmen, anyone? Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Mit der Spucke, die ein Mensch in seinem Leben produziert, könnte man zwei Swimmingpools füllen
  • Bild 3 von 5. Für die Polizei sind unsere Zungen aber irrelevant zur Identifikation – wer hinterlässt an einem Tatort schon einen Zungenabdruck? Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Unser Zungenabdruck ist so einzigartig wie unser Fingerabdruck
  • Bild 4 von 5. Wir machen also quasi täglich ein Powernap, ohne dass wir's merken. Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Mit dem Blinzeln sind unsere Augen 15 Minuten pro Tag geschlossen
  • Bild 5 von 5. Sie sind übrigens auch zweimal widerstandsfähiger als Granit und haben eine zweimal bessere Zugbelastung als Beton. Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Unsere Knochen sind etwa fünfmal stärker als Stahl
Fakten aus der Popkultur

  • Bild 1 von 5. Vorbild für den Namen ist der ehemalige amerikanische Basketballspieler Larry Bird. Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Der Vogel aus dem Twitterlogo heisst Larry
  • Bild 2 von 5. Eigentlich war der Plan, die Ohren in der letzten Folge einer Staffel zu entblössen. Doch die Idee wurde irgendwann wieder verworfen. Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Marge Simpson hat nur eine Turmfrisur, damit man ihre Hasenohren nicht sieht
  • Bild 3 von 5. Monopoly-Geld wird jährlich im Wert von 30 Milliarden gedruckt. Beim US-Dollar beträgt der Wert gerade mal eine Milliarde. Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Jährlich werden mehr Monopoly-Noten als US-Dollar gedruckt
  • Bild 4 von 5. Das war im Jahr 1977 – wow! Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Als der erste Star Wars ins Kino kam, richtete man in Frankreich noch immer Menschen mit der Guillotine hin
  • Bild 5 von 5. Und: Die böse Königin aus «Schneewittchen» heisst Grimhilde und Captain Hooks Vorname ist James. Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Der volle Name von Minnie Mouse ist Minerva Mouse
Fakten aus der Tierwelt

  • Bild 1 von 5. Der Grund: Männliche Stabheuschrecken haben Angst vor anderen Männchen, die ihr Weibchen befruchten können. Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Staubheuschrecken haben bis zehn Wochen am Stück Sex
  • Bild 2 von 5. Und: Die Alkoholtoleranz ist etwa so hoch wie die eines Menschen. Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Sticht eine Mücke einen alkoholisierten Menschen, hat sie danach dessen halbe Blutalkoholkonzentration
  • Bild 3 von 5. Männchen rülpsen auch, um ihre Männlichkeit auszudrücken... Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Gorillas rülpsen, wenn sie glücklich sind
  • Bild 4 von 5. Das sind 16 Stunden und 48 Minuten am Tag. Wir. Wollen. Auch. Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Katzen schlafen 70 Prozent ihres Lebens
  • Bild 5 von 5. Es gibt übrigens kein anders Säugetier auf der Welt, bei dem Kopf, Schwanz, Körper und sogar ein Teil der Beine gepanzert sind. Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Der Panzer von Gürteltieren ist kugelsicher
Fakten rund ums Essen und Trinken

  • Bild 1 von 5. Einige jetzt so: Iiih, grusig! Aber ganz ehrlich, besser als Pizza Hawaii wird's trotzdem sein... Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Das beliebteste Pizza-Topping in Brasilien: Erbsen
  • Bild 2 von 5. Macht Sinn, wäre uns aber niemals aufgefallen. Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Die Kapseln in Überraschungseiern sind gelb, um richtiges Eigelb darzustellen
  • Bild 3 von 5. Zwar kann das Bienengold kristallisieren, erhitzt man es aber, wird es wieder crèmig. Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Honig verdirbt nie
  • Bild 4 von 5. Das ist so, weil es einen ähnlichen Salz- und Nährstoffgehalt wie echtes Blutplasma besitzt. Zudem ist es steril, da Kokoswasser durch ein einmaliges Filtersystem in der Kokosnuss geht. Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Kokoswasser kann als Blutplasma verwendet werden.
  • Bild 5 von 5. Zitronen haben viel mehr Luft in ihrer Schale als Limetten, deshalb treiben sie im Wasser oben auf. Bildquelle: SRF.
    Texttafel: Zitronen schwimmen ander Wasseroberfläche, Limetten gehen unter
Jetzt bist du dran!

Box aufklappen Box zuklappen

Du kennst auch irgendwelche Fakten, die du uns auf keinen Fall vorenthalten willst? Schick sie uns via Whatsapp-(Sprach-)Nachricht auf 079 909 13 33.

