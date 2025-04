Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Wikipedia führt genau drei Personen auf, die am 11. April 1954 geboren wurden:

Ian F. Akyildiz

Waleri Garkalin

Willie Royster

Hand aufs Herz – alle fragen wir uns:

Die Auflösung steht ganz am Ende dieses Artikels.

Wer auf Wikipedia zum 11. April 1954 etwas in den Kategorien Katastrophen, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft, Kultur, Politik oder Sport sucht, findet – rein gar nichts.

Können 300 Mio. Fakten lügen?

Offiziell als langweiligster Tag aller Zeiten gilt der 11. April 1954 jedoch nicht wegen Wikipedia. Festgestellt wurde dies vom Informatiker William Tunstall-Pedoe aus Cambridge, der ein Suchmaschinenprojekt leitete, dessen Datenbank mehr als 300 Millionen Fakten beinhaltete.

Wer ist William Tunstall-Pedoe? Box aufklappen Box zuklappen William Tunstall-Pedoe ist ein britischer Unternehmer und Informatiker mit einem starken Fokus auf Künstliche Intelligenz. Er ist der Gründer von Evi (ehemals True Knowledge), ein Startup für Sprachassistenten, semantische Suche und Fragenbeantwortung. Evi wurde von Amazon übernommen, und er spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Amazon Alexa. Alexa ist der cloud-basierte Sprachservice von Amazon.

Auf Grundlage dieser Datenbank liess sich William Tunstall-Pedoe den langweiligsten Tag berechnen. Und das Durchforsten der 300 Millionen Fakten ergab: am 11. April 1954 ist nichts Nennenswertes passiert – ausser Wahlen in Belgien.

Was zeigen Archiv und NZZ?

Hier könnte der Einwand platziert werden, dass wenig Wikipedia-Einträge und Infos einer Datenbank nicht reichen als Beleg für Langeweile. Aber der Blick ins SRF-Archiv lässt erahnen: Das mit dem öden 11. April 1954 könnte schon stimmen.

Wöchentliche Filmwochenschau (16.4.1954) enthält nichts vom 11.4.

Die Schweizer Filmwochenschau hat zum 11. April 1954 keinerlei Ereignisse erwähnt – und die NZZ vom Folgetag bestätigt:

Wahlen in Belgien

Neunstündige Budget-Debatte in Rom

Spannungen in Britisch-Guayana

Alles kein Stoff für die Geschichtsbücher.

18. April 1930 als Konkurrent

Zum Schluss bleibt nur die Frage, ob nicht statt dem 11. April 1954 doch eher der 18. April 1930 der langweiligste Tag gewesen sein könnte. Der Überlieferung nach sah sich die britische BBC damals veranlasst, um 20:45 Uhr in den Radionachrichten zu sagen: «There is no news». Anstelle von Meldungen folgte ein Klavierstück.

Auflösung der oben gestellten Frage:

Richtig ist Antwort A.