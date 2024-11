SRF widmet sich in einer Themenwoche der Künstlichen Intelligenz. In der «Arena» diskutieren Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft, Ethik und Politik über Chancen und Gefahren der Technologie. Was bedeutet sie für die Arbeitswelt? Und: Braucht es eine Regulierung?

Spätestens seit der Lancierung von ChatGPT ist Künstliche Intelligenz (KI) im Alltag vieler Menschen angekommen. Im Rahmen der SRF-Themenwoche steht KI auch in der «Arena» im Fokus Die Technologie entwickelt sich rasant Fachleute orten grosses Potenzial. Doch welche Chancen bietet KI konkret? Und welche Risiken birgt die neue Technologie?

Arbeitswelt direkt betroffen

Mit der Künstlichen Intelligenz verändert sich schon heute die Arbeitswelt: Manche Firmen setzen KI ein, um Routineaufgaben zu automatisieren. Andere erlauben ihren Mitarbeitenden, KI-Tools als Unterstützung für einzelne Arbeitsschritte zu verwenden. Während die Befürworter in der Künstlichen Intelligenz ein Mittel gegen den Arbeitskräftemangel sehen, warnen Kritiker vor den negativen Auswirkungen auf die Arbeitswelt.

Wird KI die Arbeitswelt radikal verändern? Führt sie tatsächlich zu Jobverlusten?

Welche Regulierung braucht es?

Gerade weil sich die Technologie in den vergangenen Jahren rasant entwickelt hat, beschäftigen sich Regierungen weltweit damit, wie Künstliche Intelligenz reguliert werden soll. So trat etwa in der EU diesen Sommer der sogenannte «AI Act» in Kraft. Das Gesetz regelt den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in den EU-Mitgliedstaaten. In der Schweiz erarbeitet der Bund derzeit einen eigenen Ansatz für die Regulierung von KI.

Wie stark soll die Anwendung von KI reguliert werden? Soll die Schweiz eine liberale oder eine umfassende Regulierung verfolgen?

Zu diesen Fragen begrüsst Sandro Brotz am 22. November 2024 in der «Arena»:

Ausserdem im Studio: