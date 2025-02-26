In der SRF Sendereihe «Comedy Showcase» stehen 2027 mehrere Sendeplätze zur Verfügung, um Humorschaffende und ihre Werke einem breiten Publikum vorzustellen.

In der Sendereihe «Comedy Showcase» präsentiert SRF Ausschnitte von Bühnenprogrammen von Komikerinnen und Kabarettisten. Dafür sucht SRF aktuelle Stand-Up-, Kleinkunst-, Kabarett- oder Satire-Bühnenprogramme. 2027 stehen mehrere Sendeplätze zur Verfügung.

Sendeplatz jeweils: SRF 1, Sonntagabend, Dauer: 35 Minuten

Comedy Showcase Box aufklappen Box zuklappen Comedy Showcase ist ein beliebtes Format am Sonntagabend auf SRF 1. Für die Künstlerinnen und Künstler bietet sich die Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen und das comedy-affine Publikum bekommt die Chance, Kabarettistinnen und Comedians zu entdecken. Mit den Comedy Showcases möchte SRF die Comedy- und Kabarett-Szene in ihrer Vielfalt abbilden.

Aktuelle Showcases

Produktion

Für die Aufzeichnung des Programms sind die Künstlerinnen und Künstler bzw. deren Management verantwortlich. Sie soll durch private Produktionsfirmen geschehen. Die Postproduktion (Schnitt, Grading, Vertonung) kann von SRF übernommen oder ebenfalls durch private Produktionsfirmen durchgeführt werden. Die Vorfinanzierung der Produktion obliegt der Künstlerin oder dem Künstler. SRF lizensiert nach Vereinbarung das Showcase mit einer Gesamtlänge von 35 Minuten.

Vergütung

Die Lizensierung durch SRF wird nach Showcase-Standard honoriert.

Zeitlicher Ablauf

Die Ausschreibung findet einmal jährlich statt.

Auswahlkriterien

50/50 Geschlechter-Verteilung auf die Gesamtheit der Showcase-Sendeplätze im Jahr 2027.

Wir legen Wert auf Diversität auf mehreren Ebenen (unter anderem Genres, kultureller Hintergrund, Inklusion von Minderheiten)

Handwerk, Pointendichte, Timing, Bühnenpräsenz

Inszenierung und Fernsehtauglichkeit

Archivwert – inhaltliche Halbwertszeit

Rechte

Lizenzzeit und Senderechte: Bis zu 4 Ausstrahlungen innerhalb 4 Jahren ab Erstausstrahlung.

Bis zu 4 Ausstrahlungen innerhalb 4 Jahren ab Erstausstrahlung. Erstausstrahlung: SRF besitzt das exklusive Erstausstrahlungsrecht.

SRF besitzt das exklusive Erstausstrahlungsrecht. Online-Rechte: 4 Jahre ab Erstausstrahlung auf SRF Comedy Online Kanälen (Play SRF und Drittplattformen)

Einreichung

Geeignete Programme können bis 24. April 2026 eingereicht werden.

