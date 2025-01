Träumst du davon, die nächste Hazel Brugger oder der nächste Peach Weber zu sein? Bewirb dich mit einem kurzen Video für unser «Open Mic Casting» in Zürich oder Luzern. Mit etwas Glück bekommst du die Möglichkeit, einem Live Publikum und einer Fachjury zu zeigen, was du draufhast. Überzeugst du, bekommst du einen der sechs begehrten Plätze auf der «SRF 3 Comedy Talent Stage». Und somit die Chance für den Titel «SRF3 Best Talent Comedy» nominiert zu werden. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Hier anmelden.

Legende: SRF Comedy Talent Journey Map SRF

Station 1: Open Mic Castings

Legende: ZVG

Falls du dich qualifizierst, kriegst du die Möglichkeit an einem der beiden «Open Mic Castings» aufzutreten. Diese «Open Mic-Castings» laufen gleich ab, wie jedes andere Open Mic: In einer Bar mit Live-Publikum, in gewohnter Stand Up-Manier. Einziger Unterschied: Eine Fachjury sitzt mit im Publikum und nominiert 6 Talents für die «Comedy Talent Stage».

Am 24. März 2025 im LUZ in Luzern, moderiert vom letztjährigen «SRF3 Best Talent Comedy» Julia Steiner. Am 1. April 2025 in der Stubä Bar in Zürich, moderiert von den «Stubä-Comedy» Hosts Milan Milanski und Moritz Schädler. Reservier dir am besten heute schon die Daten!

SRF Talent Workshop 1 + 2

Alle Teilnehmenden, die sich für die «SRF3 Comedy Talent Stage» qualifizieren, bekommen einen Platz in den Vorbereitungsworkshops. Das Ziel ist es, dich bestmöglichst auf die «SRF 3 Comedy Talent Stage» vorzubereiten.

An diesen zwei Tagen bieten wir dir ein intensives Coaching: Textarbeit, Regiearbeit, Austauschmöglichkeiten und Kontakt zu Leuten aus der Comedybranche. Es erwarten dich auch dieses Jahr spannende Künstler:innen, Regisseur:innen und Produzent:innen, die mit dir zusammenarbeiten werden.

Station 2: SRF 3 Comedy Talent Stage – (Juni)

Legende: SRF

Auf der «SRF 3 Comedy Talent Stage» treten dann die sechs Top-Nachwuchs-Comedians auf. Vor grossem Live-Publikum und der «Swiss Comedy Awards»-Jury. Drei Talents werden mit einer Nomination für «SRF 3 Best Talent Comedy» nach Hause gehen. Wer sich schlussendlich «SRF3 Best Talent Comedy 2025» nennen darf, wird live an den «Swiss Comedy Awards» am 23. August bekanntgegeben.

Station 3: Swiss Comedy Awards – (August)

Legende: ZVG

Der «SRF 3 Best Talent Comedy»-Titel kürt das Comedy-Talent des Jahres. Das Highlight: Die Gala-Show auf SRF 1. SRF sorgt für weitere Auftritte, z.B. beim «SRF 3 Comedy Zmorge» (September), beim «Arosa Humor Festival» (Dezember) und beim «Comedy Talent Act» (Januar).»