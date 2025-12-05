Bühne frei für das neue SRF Stand-Up-Format «Fun Fatale». Darin bietet Gastgeberin Andrea Fischer Schulthess ausschliesslich weiblichen Comediennes eine Bühne – und zeigt die Vielfalt der Comedy-Szene in der Schweiz.

Fun Fatale Box aufklappen Box zuklappen «Fun Fatale»: Ab Mai 2026 im SRF-Comedyprogramm am Sonntagabend. Sichern Sie sich Ihr kostenloses Ticket für die Aufzeichnung (2 Shows pro Abend). Tickets zu den Aufzeichnungen gibt es hier. Die Tickets sind gratis.

Das einmalige Millers Theater in Zürich wird zur Bühne für die Comedy-Frauen aus der Schweiz und dem deutschsprachigen Ausland. Die Gastgeberin Andrea Fischer Schulthess, künstlerische Leiterin des Millers und selbst Bühnenfrau aus Leidenschaft, lädt in ihr opulentes Haus und führt durch die schillernden, lustigen und klugen Abende.

Inspiration für das Format ist das etablierte Bühnenprogramm «Female Trouble», das 2020 im Millers Theater in Zürich als jährliches Festival begann und mittlerweile auch auf Bühnen schweizweit stattfindet. Das Konzept wurde für die Ausstrahlung im TV weiterentwickelt.

Auch hinter den Kulissen ist die Produktion der Zürcher Produktionsfirma Filmgerberei eine reine Frauen-Produktion – von der Set-Runnerin bis zur Cutterin. «Fun Fatale» entsteht unter der Regie und in Zusammenarbeit von Fabienne Hadorn, Andrea Fischer Schulthess und Produzentin Marike Löhr. Produzentinnen seitens SRF sind Simone Kern und Alexandra Steck.

Aufzeichnungsort:

Millers

Seefeldstrasse 225

8008 Zürich

Türöffnung: Wird kurz vor Aufzeichnung per E-Mail kommuniziert.

Einlass ab 16 Jahren. Weitere Details werden kurz vor der Aufzeichnung per E-Mail kommuniziert