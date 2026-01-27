 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

SRF Comedy Talent Journey SRF Comedy Talent Journey 2026 Anmeldeformular

Autor: 

27.01.2026, 14:51

Teilen

Ab sofort steht die Bewerbung für die «SRF Comedy Talent Journey» offen. Bitte beachte auch die aktualisierten Teilnahmebedingungen. Wir wünschen allen Bewerber:innen viel Erfolg!

Teilnahmebedingungen:

Box aufklappen Box zuklappen
  • Du hast eine mindestens 6-minütige Comedy-Nummer in deinem Repertoire.
  • Wer bereits an der Stage aufgetreten ist, muss mit einer neuen Nummer teilnehmen.
  • Wer den «SRF 3 Best Talent Comedy»Award bereits gewonnen hat, kann nicht erneut an der Talent Journey teilnehmen.
  • Wer bereits ein abendfüllendes Programm aufführt, zählt nicht mehr als Newcomer oder Newcomerin und kann nicht mehr teilnehmen.

Comedy Talent Stage

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)