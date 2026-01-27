Ab sofort steht die Bewerbung für die «SRF Comedy Talent Journey» offen. Bitte beachte auch die aktualisierten Teilnahmebedingungen. Wir wünschen allen Bewerber:innen viel Erfolg!
Teilnahmebedingungen:
- Du hast eine mindestens 6-minütige Comedy-Nummer in deinem Repertoire.
- Wer bereits an der Stage aufgetreten ist, muss mit einer neuen Nummer teilnehmen.
- Wer den «SRF 3 Best Talent Comedy»Award bereits gewonnen hat, kann nicht erneut an der Talent Journey teilnehmen.
- Wer bereits ein abendfüllendes Programm aufführt, zählt nicht mehr als Newcomer oder Newcomerin und kann nicht mehr teilnehmen.