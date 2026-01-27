Ab sofort steht die Bewerbung für die «SRF Comedy Talent Journey» offen. Bitte beachte auch die aktualisierten Teilnahmebedingungen. Wir wünschen allen Bewerber:innen viel Erfolg!

Teilnahmebedingungen: Box aufklappen Box zuklappen Du hast eine mindestens 6-minütige Comedy-Nummer in deinem Repertoire. Wer bereits an der Stage aufgetreten ist, muss mit einer neuen Nummer teilnehmen. Wer den «SRF 3 Best Talent Comedy»Award bereits gewonnen hat, kann nicht erneut an der Talent Journey teilnehmen.

Wer bereits ein abendfüllendes Programm aufführt, zählt nicht mehr als Newcomer oder Newcomerin und kann nicht mehr teilnehmen.