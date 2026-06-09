Zwischen Erschöpfung und dem Wunsch nach einer kurzen Pause tragen Angehörige von Pflegebedürftigen eine oft unsichtbare Last, häufig im Stillen und über eine lange Zeit hinweg. Mona Vetsch erlebt, wie schon wenige Stunden Entlastung spürbar Lebensqualität zurückgeben.

«Sie ist eine Bombe», sagt die 12‑jährige Hanna und grinst. Die Jugendliche meint damit Betreuerin Regula Schüpbach. Hanna lebt mit einem seltenen Gendefekt. Die Beeinträchtigung betrifft ihren Körper und ihr Denken gleichermassen. Vieles dauert länger, braucht mehr Geduld und mehr Unterstützung. Seit Hanna wenige Wochen alt ist, gehört Regula Schüpbach deshalb zu Hannas Leben.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Betreuerin Regula Schüpbach (Mitte) und Hanna Baumgartner schreiben auf, was sie heute vorhaben. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Betreuerin Regula Schüpbach (Mitte) und Hanna Baumgartner schreiben auf, was sie heute vorhaben. SRF

Bild 2 von 3. Regula Schüpbach betreut Hanna, seit sie ein Baby ist. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: Regula Schüpbach betreut Hanna, seit sie ein Baby ist. SRF

Bild 3 von 3. Immer viel los. Die Familie von Hanna führt einen Bauernhof mit Hofladen. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: Immer viel los. Die Familie von Hanna führt einen Bauernhof mit Hofladen. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«Wenn ein solches Kind auf die Welt kommt, baust du dir ein Team um das Kind auf. Und Regula ist Teil dieses Teams», so beschreibt es Hannas Mutter Mirjam Baumgartner.

Unterstützung im Alltag

Regula Schüpbach arbeitet beim Entlastungsdienst Schweiz. Sie verabreicht weder Medikamente noch führt sie Therapien durch. Ihre Arbeit spielt sich im Alltag ab, beim Spielen, Lernen, Unterwegssein. Sie ist da für Hanna, hört zu, motiviert und begleitet sie.

Zu Hause, auf dem Bauernhof der Familie Baumgartner, läuft gleichzeitig der Betrieb weiter. Tiere müssen versorgt, der Hofladen geführt und Abläufe organisiert werden. Dazu kommen zwei weitere gemeinsame Kinder, die ebenfalls Aufmerksamkeit brauchen. Der Tag ist lang und doch zu kurz, um alles unter einen Hut zu bekommen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Auf dem Bauernhof mit Hannas Eltern und ihrer Schwester. Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Auf dem Bauernhof mit Hannas Eltern und ihrer Schwester. SRF

Bild 2 von 4. Mirjam Baumgartner betreibt einen Hofladen. Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Mirjam Baumgartner betreibt einen Hofladen. SRF

Bild 3 von 4. Dominique Schmid führt einen Milchwirtschaftsbetrieb. Bildquelle: SRF. 3 / 4 Legende: Dominique Schmid führt einen Milchwirtschaftsbetrieb. SRF

Bild 4 von 4. Die Kinder sind in diesem Umfeld früh selbständig geworden. Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: Die Kinder sind in diesem Umfeld früh selbständig geworden. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«Ich wünsche mir oft, mehr Zeit für Hanna zu haben oder meine Frau besser entlasten zu können. Das zerreisst mich manchmal», sagt Hannas Vater Dominique Schmid über ihre Familiensituation.

Hilfe annehmen zeigt Stärke

Früh entscheidet sich die Familie für Unterstützung. Nicht aus Schwäche, sondern aus Notwendigkeit. Hannas Familie ist kein Einzelfall. In der Schweiz übernehmen rund 600’000 Menschen regelmässig Betreuungs- oder Pflegeaufgaben für Angehörige und das freiwillig, also unbezahlt. «Ohne diese Angehörigen würde das System zusammenbrechen», ist Regula Schüpbach überzeugt.

Care-Arbeit in der Schweiz Box aufklappen Box zuklappen Rund 600’000 Menschen in der Schweiz betreuen oder pflegen Angehörige.

Fast 476’000 Personen beziehen Pflege oder Unterstützung zu Hause. Das entspricht über 5% der Bevölkerung – Tendenz steigend.

Über 90% der Menschen über 65 leben zu Hause und möchten dort möglichst lange bleiben.

42% der über 62-Jährigen benötigen Betreuung, um zu Hause bleiben zu können.

Es gibt in der Schweiz mehrere Organisationen, die Entlastung für Angehörige anbieten. Hannas Eltern finanzieren den Dienst aus ihren IV-Beiträgen. Sie sehen es als gut investiertes Geld. Denn nicht nur sie profitieren, sind sie überzeugt, sondern auch Hanna. Sie gewinnt neue Bezugspersonen, erlebt anderes als zu Hause und wird Schritt für Schritt unabhängiger.

Betreuung gegen Einsamkeit

Die Betreuung eines jungen Mädchens wie Hanna bildet eher die Ausnahme. In der Regel kümmern sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Entlastungsdienstes um ältere Menschen. Dabei stehen Begegnung und soziale Interaktion im Mittelpunkt, da viele von ihnen zunehmend unter Isolation leiden. Einsamkeit gilt in der Schweiz als wachsendes Problem mit möglichen gesundheitlichen Folgen.

Auch Ruedi Däpp litt unter dem Alleinsein. Der 78-Jährige kann auf ein sehr aktives und abenteuerreiches Leben zurückblicken: Der ehemalige Skilehrer und Mechaniker erleidet beim Ski- und Velofahren drei Schädel-Hirn-Traumas, beim Motorradfahren verliert er einen Arm. Immer wieder kämpft er sich zurück ins Leben – bis seine Frau plötzlich stirbt.

Legende: Ruedi Däpps Tochter Daniela Aebi ist ein Wochenende zu Besuch. SRF

Der Verlust trifft ihn hart: Der Mann, der früher viel unterwegs war, zieht sich zurück. Die Wege werden kürzer, die Tage leerer. Gespräche fehlen, Begegnungen auch. Die Einsamkeit schleicht sich leise in den Alltag und bleibt.

Unter Leuten zu sein, macht mein Leben lebenswert.

«Es tat weh zuzusehen, wie er eingeht wie eine Pflanze», erinnert sich seine Tochter Daniela Aebi. Sie organisiert die Spitex und den Entlastungsdienst und ermöglicht Ruedi Däpp die Rückkehr in seine Heimat statt ins Altersheim.

Legende: Ruedi Däpp geht mit Betreuerin Annelies Engetschwiler (links) möglichst oft ins Dorf. SRF

Heute klingelt Betreuerin Annelies Engetschwiler regelmässig bei Ruedi Däpp. Sie hilft im Haushalt und unternimmt vor allem Ausflüge mit ihm. In die Beiz, unter Leute, dorthin, wo Stimmen sind und Bewegung. Es sind keine grossen Touren, aber es sind entscheidende Schritte zurück ins Leben.

«Unter Leuten zu sein, macht mein Leben lebenswert», sagt der 78‑Jährige heute wieder fröhlich. Und auch seine Tochter Daniela Aebi kann wieder durchatmen. Als Pflegefachfrau und Mutter zweier Kinder, eines davon mit Downsyndrom, opferte sie sich für andere auf, bis es nicht mehr ging: «Ich hatte ein Burnout», erzählt sie, «ich habe lernen müssen, mir mehr Sorge zu tragen».

Wer für andere sorgt, bekommt auch viel zurück

Auch Betreuerin Annelies Engetschwiler kennt die Belastung aus dem eigenen Alltag. Sie hat ihr Pensum reduziert. Vor Kurzem ist ihre Mutter gestorben, seither kümmert sie sich intensiver um ihren Vater. Mehrmals täglich schaut sie bei ihm vorbei, hilft im Haushalt, organisiert, was anfällt. Gekümmert hat sie sich schon zuvor. Jetzt ist es mehr geworden.

Legende: Annelies Engetschwiler hilft ihrem Vater beim Gärtnern. SRF

«Meine Eltern waren immer für uns da», sagt sie. «Jetzt mache ich das für sie.» Annelies Engetschwiler ist jemand, der hilft. Ihr eigener Hund ist ein gerettetes Tier aus Griechenland. Sie hat mehrere Pflegekinder aufgenommen, eines davon adoptiert. Und doch, sagt sie, sei es kein «Helfersyndrom». Helfen habe auch eine andere Seite. Es sei erfüllend. Das Gefühl, gebraucht zu werden.

Sich kümmern kostet, und zwar doppelt

Das Pensum zu reduzieren hat auch seine Schattenseiten. Wer weniger arbeitet, verdient weniger im Jetzt und sichert sich gleichzeitig schlechter für später ab. Es fehlen Beiträge in der Altersvorsorge, Lücken entstehen. Oft merkt man das erst Jahre später.

Für viele Angehörige ist Helfen und Betreuen eine Entscheidung ohne echte Alternative. Sie reduzieren, weil jemand da sein muss. Weil Betreuung Zeit braucht. Und weil diese Zeit niemand sonst übernimmt.

Die Belastung zeigt sich deshalb auf zwei Ebenen: im Alltag durch Verantwortung, Organisation, oft auch Erschöpfung. Und später noch einmal, wenn die finanziellen Folgen dieser Jahre sichtbar werden.