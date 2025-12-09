Kochen, Putzen, oder Kinder erziehen gilt als gesellschaftlich wertvoll, bleibt aber meistens unbezahlt. Rechnen Sie mit unserem Haus- und Familienarbeitsrechner, wie viele Franken Ihre Arbeit auf dem Markt ungefähr wert wäre.

Lohn für Haus- und Familienarbeit? So viel wert wäre Ihre Arbeit!

Jeden Tag leisten Frauen und Männer landauf, landab viele Stunden Haus- und Familienarbeit. Sie kaufen ein, kochen, putzen, reparieren Dinge, erledigen Büroarbeiten, erziehen ihre Kinder und bringen sie zum Sport oder in die Kita. Der gesellschaftliche Wert dieser Arbeit ist unbestritten, Geld gibt es dafür aber fast nie. Oft nicht einmal die nötige Wertschätzung. Wir fragen darum:

Was wäre, wenn... Haus- und Familienarbeit mit einem marktüblichen Stundenlohn bezahlt würde? Berechnen Sie Ihren Lohn!

Bestimmt haben Sie festgestellt: Es ist gar nicht so einfach, die Stunden erbrachter Haus- und Familienarbeit zusammenzutragen – im Unterschied zur bezahlten Arbeit, bei der die Anzahl Stunden pro Woche meist vertraglich festgelegt ist.

Insofern müssen die Ergebnisse des etwas anderen «Lohnrechners» mit Vorsicht genossen werden. Indem wir aber den Wert dieser Arbeit in Franken schätzen, schenken wir ihr Aufmerksamkeit. Sie erfährt Wertschätzung und wird vergleichbar mit der bezahlten Arbeit.

Statt mit marktüblichen Preisen (wie hier) könnte man die Haus- und Familienarbeit auch mit einem Mindestlohn versehen, so wie er teils in den Branchen-GAVs festgelegt ist. Zum Beispiel mit 23 Franken pro Stunde. Oder Sie rechnen, auf welchen Lohn einer bezahlten Arbeit Sie verzichten müssen, weil Sie unbezahlte Arbeit leisten (Opportunitätskosten).

Eine vertiefte Diskussion über den Wert, die Wertschätzung und die Finanzierbarkeit der sogenannten Care-Arbeit bietet der «Eco Talk» vom 8. Dezember 2025:

Berechungsmethode und Datenquellen Box aufklappen Box zuklappen Dem Vergleich Ihres eigenen Zeitaufwands für Haus- und Familienarbeit mit jenem der Gesamtbevölkerung liegen die Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) aus dem Jahr 2024 zugrunde. Diese zeigen - aufgeschlüsselt nach zwölf verschiedenen Tätigkeiten - wie viele Stunden Haus- und Familienarbeit pro Woche die Schweizer Bevölkerung durchschnittlich leistet. Für die Berechnung der fiktiven Entschädigung Ihrer Haus- und Familienarbeit in Franken multiplizieren wir im Rechner Ihre Arbeitszeit mit dem Stundenlohn gemäss den «Geschätzten Arbeitskosten auf Basis vergleichbarer Berufsgruppen» des Bundesamtes für Statistik. (Für 2024 haben wir die Werte von 2022 mit den Zahlen des Nominallohnindexes hochgerechnet.) Die erfassten Stunden pro Woche werden auf 30 Tage hochgerechnet, um den Monatslohn zu berechnen. Das Bundesamt für Statistik untersucht «Unbezahlte Arbeit» im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es unterscheidet dabei: «Freiwilligenarbeit» (ehrenamtliche und freiwillige Tätigkeiten, Hilfeleistungen für Verwandte und Nachbarn usw.)

«Haus- und Familienarbeit» (klassische Hausarbeiten sowie Betreuungsarbeiten für Kinder oder pflegebedürftige Erwachsene im eigenen Haushalt). Der SRF-Rechner bildet nur die Haus- und Familienarbeit ab, also nicht die unbezahlten ehrenamtlichen oder freiwilligen Tätigkeiten ausser Haus.

