 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Tourneekarte Donnschtig-Jass
Legende: SRF

Inhalt

Donnschtig-Jass «Donnschtig-Jass» Tournee 2026

Rainer Maria Salzgeber, Sonia Kälin und Stefan Büsser begrüssen in den sieben Livesendungen prominente Gäste und hochkarätige Showgrössen. Jeweils zwei Gemeinden jassen um den Sieg und damit um die Austragung der Sendung in der Folgewoche.

24.03.2022, 13:37

Teilen

Weitere Informationen zur «Donnschtig-Jass» Tournee finden Sie ab Juni 2026 auf dieser Seite.

Der Eintritt für die «Donnschtig-Jass» Sendungen ist gratis - es gilt freie Platzwahl. Einfach vorbeikommen und sich die Plätze für die Live-Sendung sichern.

Der Donnschtig-Jass in Ihrer Region:

Datum Austragungsort und Gäste Austragungsplatz
02.07.26 Davos GR
Promigast: tba
Showacts: tba 		Kurgartenstrasse
7270 Davos
09.07.26 Hohenrain LU oder Römerswil LU
Promigast: tba
Showact: tba
16.07.26 Horgen ZH oder Meilen ZH
Promigast: tba
Showact: tba
23.07.26 Gais AR oder Herisau AR
Promigast: tba
Showact: tba
30.07.26 Lenk BE oder St. Stephan BE
Promigast: tba
Showact: tba
06.08.26 Amriswil oder Wuppenau TG
Promigast: tba
Showact: tba
13.08.26 Beckenried NW oder Seelisberg UR
Promigast: tba
Showact: tba
Platzübersicht «Donnschtig-Jass» aus Einsiedeln 2025
Legende: «Donnschtig-Jass» in Einsiedeln 2025 SRF

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)