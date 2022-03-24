Weitere Informationen zur «Donnschtig-Jass» Tournee finden Sie ab Juni 2026 auf dieser Seite.
Der Eintritt für die «Donnschtig-Jass» Sendungen ist gratis - es gilt freie Platzwahl. Einfach vorbeikommen und sich die Plätze für die Live-Sendung sichern.
Der Donnschtig-Jass in Ihrer Region:
|Datum
|Austragungsort und Gäste
|Austragungsplatz
|02.07.26
|
Davos GR
Promigast: tba
Showacts: tba
|
Kurgartenstrasse
7270 Davos
|09.07.26
|
Hohenrain LU oder Römerswil LU
Promigast: tba
Showact: tba
|16.07.26
|
Horgen ZH oder Meilen ZH
Promigast: tba
Showact: tba
|23.07.26
|
Gais AR oder Herisau AR
Promigast: tba
Showact: tba
|30.07.26
|
Lenk BE oder St. Stephan BE
Promigast: tba
Showact: tba
|06.08.26
|
Amriswil oder Wuppenau TG
Promigast: tba
Showact: tba
|13.08.26
|
Beckenried NW oder Seelisberg UR
Promigast: tba
Showact: tba