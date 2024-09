Der Grosse Rat Basel-Stadt hat am Mittwoch eine Ausgabe von 35 Millionen Franken für die Austragung des ESC 2025 bewilligt.

Der Entscheid fiel mit 87 zu 4 Stimmen bei 4 Enthaltungen. Sämtliche Fraktionen waren mehrheitlich dafür.

Einzelne Gegenstimmen gab es aus der SVP und Mitte-EVP.

Diese Investition werde sich auszahlen, da der Anlass eine «gigantische Wertschöpfung» mit sich bringen werde, sagte Regierungspräsident Conradin Cramer (LDP). «Der ESC bietet die Chance, ein Millionenpublikum zu erreichen und die Stadt als modernen Veranstaltungsort zu zeigen», sagte Cramer.

Die Kleinpartei EDU bekräftigte am Mittwochnachmittag ihre Absicht, das Referendum gegen den Parlamentsentscheid zu ergreifen. Die Partei sei bereit dafür und zuversichtlich, die nötigen 2000 Unterschriften innert 42 Tagen sammeln zu können, heisst es auf der Facebook-Seite der EDU Schweiz. Eine allfällige Abstimmung fände gemäss Regierungsrat am 24. November statt. Falls es wider Erwarten tatsächlich ein Nein an der Urne geben sollte, «müsste man mit der SRG nach weiteren Lösungen suchen», wie Cramer vorletzte Woche gegenüber dem Fernsehsender «Telebasel» sagte.

