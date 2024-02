Hier gibt's alle Infos und Downloads zu Nemo und zum Song «The Code», mit dem das Musiktalent aus Biel die Schweiz am Eurovision Song Contest 2024 in Malmö vertritt.

Der Act für den ESC 2024 steht fest. Nemo wird dieses Jahr die Schweiz am 68. Eurovision Song Contest im schwedischen Malmö vertreten. «Es ist eine unglaubliche Ehre, die Schweiz am ESC repräsentieren zu dürfen», sagt Nemo.

«Die Plattform Eurovision bietet eine riesige Chance, Brücken zwischen unterschiedlichen Kulturen und Generationen zu bilden. Deshalb ist es mir sehr wichtig, als genderqueere Person für die ganze LGBTQIA+-Community einzustehen.»

«The Code» – eine musikalische Ode an die Selbstliebe

Mit dem Song «The Code» hat das nichtbinäre Ausnahmetalent ein faszinierendes Musik-Kunstwerk geschrieben, das Rap, Drum'n'Bass und Oper verbindet. Ein Stück, das durch die Einzigartigkeit zeitlos erscheint und in Erinnerung bleibt.

Nemo sagt dazu: «In ‹The Code› geht es um die Reise, die ich mit der Realisation begann, dass ich weder ein Mann noch eine Frau bin. Der Weg zu mir selbst war für mich ein langer und oft schwieriger Prozess.» «The Code» ist das künstlerische Manifest dieser persönlichen Reise. Der Song verpackt Nemos Fähigkeiten, Farben und persönliche Entwicklung.

Durch die Verschmelzung verschiedener musikalischer Genres gelingt es Nemo, Brücken zwischen Welten zu schlagen. «The Code» ist nicht nur ein Song, sondern ein Ort, an dem jede Person ihre Wahrheit finden kann. Nemos Wahrheit liegt zwischen den 0 und 1 des binären Systems: «Somewhere between the 0s and 1s, that's where I found my kingdom come.»

Nemos persönliche Geschichte wird zu einer universellen Erzählung: «The Code» ist mehr als nur Musik – es ist eine Coming-of-Age-Erzählung, die Selbstliebe zelebriert und die Zuhörenden dazu ermutigt, auch ihre eigene Reise anzunehmen und anzuerkennen.

«The Code» wurde 2023 im Rahmen eines ESC-Songwriting-Camps geschrieben, das von der Suisa in Zusammenarbeit mit Pele Loriano Productions organisiert wurde. Komponiert wurde das Werk von Nemo, Lasse Nyman, Linda Dale und Benjamin Alasu.

Biografie Nemo

Geboren 1999 in Biel, einer kleinen zweisprachigen Stadt in der Schweiz, spielt Nemo schon als kleines Kind Geige, Klavier und Schlagzeug. Im Alter von 13 bewirbt sich Nemo aufgrund eines Zeitungsinserats für eine Rolle im Erfolgsmusical «Ich war noch niemals in New York» und wurde so für ein Jahr fixer Bestandteil des Ensembles. 2016 wird Nemo im Rap-Genre über Nacht in der Schweiz berühmt, als der Auftritt beim SRF Bounce Cypher (damals noch SRF Virus Cypher) in den sozialen Medien viral geht.

Nemo veröffentlicht anschliessend zwei EPs – darauf schaffen es sieben Songs direkt in die Schweizer Single-Hitparade. Lieder wie «Ke Bock», «Du» und «Himalaya» gehören unterdessen zum Schweizer Kulturgut und erreichten unter anderem Gold- und Platinstatus. Mit 18 Jahren gewinnt Nemo vier Swiss Music Awards in einer Nacht, nachdem Nemo bereits ein Jahr zuvor den begehrten SMA-Betonklotz als «SRF 3 Best Talent» mit nach Hause genommen hat.

01:33 Video Nemo blickt vor dem ESC 2024 auf die bisherige Karriere zurück Aus Eurovision Song Contest vom 29.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

2020 startet eine Umbruchsphase: Nemo beginnt, für andere Musikschaffende zu schreiben sowie produzieren, macht erste Schritte über die Schweizer Landesgrenzen hinaus und veröffentlicht englischsprachige Songs. Nemo befasst sich mit Themen wie Geschlechtsidentität, psychischer Gesundheit und dem Finden des eigenen Platzes in dieser Welt.

Nemo lebt derzeit in Berlin und ist ab März 2024 in der Sendung «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» zu sehen.

Wie kam die Wahl zustande?

Musikerinnen und Musiker waren eingeladen, ihre Songs für die Schweizer Teilnahme am Eurovision Song Contest 2024 in Malmö einzureichen. Der Schweizer Beitrag wurde anhand eines mehrstufigen internen Selektionsprozesses durch eine internationale Publikums- und Fachjury bestimmt. Wie beim ESC-Finale zählten die Stimmen zu je 50 Prozent.

Der Eurovision Song Contest: Event und Ausstrahlungsdaten

Der Eurovision Song Contest erreicht über 160 Millionen Zuschauende weltweit und gehört zu den spektakulärsten TV-Events überhaupt. In diesem Jahr treffen Künstlerinnen und Künstler aus 37 Ländern aufeinander und nutzen die Chance, sich und ihr Land während dieses Musikfestes eindrucksvoll zu präsentieren. 2024 findet der 68. Eurovision Song Contest in Malmö, Schweden, statt.

Das erste Halbfinale geht am Dienstag, 7. Mai 2024, in der Malmö Arena über die Bühne, das zweite Halbfinale mit der Schweiz am Donnerstag, 9. Mai 2024 (beide live auf SRF zwei) und das Finale am Samstag, 11. Mai 2024 (live auf SRF 1).

«The Code»-Credits

Music & Lyrics: Nemo Mettler, Lasse Nyman, Linda Dale und Benjamin Alasu

Arrangement: Nemo Mettler, Lasse Nyman, Benjamin Alasu

Production: Lasse Nyman, Benjamin Alasu, Tom Oehler, Nemo, Wojciech Kostrzewa

Executive Producer: Pele Loriano

Das Projekt Eurovision Song Contest 2024 realisieren SRF, RTS, RSI und RTR gemeinsam.