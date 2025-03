Hier gibt's alle Infos und Downloads zu Zoë Më und zum Song «Voyage», mit dem die Fribourger Musikerin die Schweiz am Eurovision Song Contest 2025 in Basel vertritt.

Song «Voyage»

Zoë Më aus Fribourg FR wird die Schweiz am Eurovision Song Contest repräsentieren und zwar mit «Voyage», einer poetischen Pop-Ballade. «Voyage» ist eine Einladung, das Leben mit mehr Menschlichkeit, Offenheit und Mitgefühl zu betrachten. Zoë Më, deren Name auf Griechisch «Leben» und auf Japanisch «Auge» bedeutet, verbindet fragile Melodien mit ehrlichen Texten, um eine intime und zeitlose Atmosphäre zu schaffen.

Der Song ist wie eine musikalische Umarmung und eine ausgestreckte Hand, die dazu ermutigt, Hass mit Liebe zu begegnen, Zärtlichkeit zuzulassen und die Schönheit des Moments zu erkennen. «Voyage» erinnert daran, dass Menschen ihre beste Version werden, wenn man sie mit Mitgefühl und Fürsorge behandelt. So singt Zoë Më in ihrem Song metaphorisch, dass Blumen schöner sind, wenn man sie giesst, anstatt sie zu schneiden.

«Voyage» ist nicht nur ein Lied, sondern eine Reise – eine zarte und doch starke Erkundung von Menschlichkeit, Selbstliebe und Verbundenheit. Das Pop-Chanson zelebriert die Zerbrechlichkeit des Lebens und verwandelt sie in Stärke. Mit seiner Botschaft der Hoffnung und Wärme ist «Voyage» ein Lied, das auf sanfte Weise daran erinnert, dass Menschlichkeit die Welt ein Stück besser machen kann.

Biografie Zoë Më

Zoë Më ist eine 1,80 Meter grosse «kleine Fee» mit zwei Herzen in der Brust: Sie singt auf Deutsch und Französisch, bewegt sich zwischen poetischem Pop und Chanson.

Geboren in Basel, lebt sie zunächst in Deutschland, bevor sie 2009 mit ihrer Familie nach Freiburg FR zieht. Bereits mit zehn Jahren beginnt sie, eigene Songs zu schreiben. Ihre Liebe zur französischen Sprache prägt ihre Musikalität, die sie sich durch Schule, Bekannte und eigene Begeisterung erarbeitet hat.

Dieses Talent, musikalische Brücken zwischen Kulturen zu bauen, wird vielfach ausgezeichnet: 2024 erhält sie die Titel «SRF 3 Best Talent» und «RTS Artiste Radar». Ihre zweisprachige EP «Dorienne Gris» bringt ihr zudem Auftritte bei renommierten Festivals wie dem Montreux Jazz Festival und Luzern Live ein.

Wie kam die Wahl zustande?

Musikerinnen und Musiker reichten ihre Songs für die Schweizer Teilnahme am Eurovision Song Contest 2025 ein. Eine internationale Publikums- und Fachjury bestimmte den Beitrag in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Wie beim ESC-Finale zählten die Stimmen zu je 50 Prozent.

Der Eurovision Song Contest: Event und Ausstrahlungsdaten

Der 69. Eurovision Song Contest (ESC) findet in Basel statt und wird vom ESC-Projektteam der SRG zusammen mit dem Projektteam Basel und der European Broadcasting Union (EBU) realisiert. Die Halbfinals werden am 13. und 15. Mai 2025 und das Finale wird am 17. Mai 2025 live aus der St. Jakobshalle auf SRF 1 übertragen.

In diesem Jahr treffen Künstlerinnen und Künstler aus 37 Ländern aufeinander und nutzen die Chance, sich und ihr Land während dieses Musikfestes zu präsentieren. Mit über 160 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit gehört der Wettbewerb zu den grössten Fernsehereignissen der Welt.

Credits «Voyage»

Das Projekt Eurovision Song Contest 2025 realisieren SRF, RTS, RSI und RTR gemeinsam.