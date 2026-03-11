Hier gibt's alle Infos und Downloads zu Veronica Fusaro und zum Song «Alice», mit dem die Thuner Musikerin die Schweiz am Eurovision Song Contest 2025 in Wien vertritt.

Die Schweizer Musikerin Veronica Fusaro tritt mit dem Song «Alice» für die Schweiz am Eurovision Song Contest (ESC) 2026 an. Der Alternative-Pop-Titel mit Rock-Einflüssen erzählt in drei intensiven Minuten die Geschichte einer Frau, deren persönliche Grenzen überschritten werden. Der Wettbewerb findet 2026 in Wien statt; die Schweiz steht im zweiten Halbfinale am 14. Mai auf der Bühne.

--> DOWNLOAD PRESSKIT <--

Mit «Alice» bringt Veronica Fusaro einen modernen ESC-Beitrag auf die Bühne, der musikalische Energie mit einer klaren Botschaft verbindet. Alice lebt dabei nicht im Wunderland, sondern in einer Realität, in der Grenzüberschreitungen als Zuneigung getarnt werden. Der Song thematisiert Gewalt in unterschiedlichen Formen – nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, etwa durch Machtmissbrauch und Kontrolle. Die Figur Alice steht stellvertretend für Frauen, die Gewalt erfahren – auch in Formen, die nicht immer sichtbar sind.

Pressefotos

--> Download Pressefotos in High- und Medium-Res (Credits: SRF/Nils Sandmeier)

«Der Song handelt von einer Frau namens Alice, ist sogar nach ihr benannt – aber sie selbst kommt kein einziges Mal zu Wort. Sie wird komplett zum Objekt des Gegenübers», sagt Veronica Fusaro. Der Titel macht damit hörbar, wie Betroffenen ihre Stimme genommen werden kann.

Musikalisch spiegelt «Alice» dieses Spannungsfeld wider: Ein walzerartiger 6/8-Rhythmus erzeugt zunächst Leichtigkeit, bevor markante Rock-Riffs die Atmosphäre verdichten. Diese Verdichtung findet sich auch im Musikvideo wieder. Unter der Regie von Ruy Okamura wird eine Hochzeit zum erzählerischen Rahmen für ein Spiel zwischen Beobachtung und Besessenheit. Der Song entstand in Zusammenarbeit mit der britischen Produzentin Charlie McClean, die unter anderem mit Diana Ross und Icona Pop arbeitete und für ihre Werke mehrfach ausgezeichnet wurde.

Von «SRF 3 Best Talent» zur internationalen Bühne

Veronica Fusaro ist eine international auftretende Künstlerin und gilt als ausgeprägte Live-Performerin. Bereits 2016 wurde sie als «SRF 3 Best Talent» ausgezeichnet. Seither spielte sie über 600 Konzerte im In- und Ausland und stand auf Bühnen renommierter Venues und Festivals wie dem Glastonbury Festival, dem Montreux Jazz Festival und dem Gurtenfestival. Zudem eröffnete sie für Mark Knopfler im Amphitheater von Nîmes und schloss das Jahr 2023 mit einer Headline-Show im Kaufleuten Zürich ab.

Im Zentrum ihres aktuellen Schaffens steht ihr zweites Album «Looking for Connection», das am 24. Oktober 2025 erschien. Darin erzählt die Musikerin vom Leben in der Postmoderne und vom wachsenden Bedürfnis nach Echtheit und schafft mit authentischen Texten und Melodien einen musikalischen Raum, in dem Connection spürbar wird.

Bereits ihr Debütalbum «All the Colors of the Sky» (2023) erreichte Platz fünf der Schweizer Charts und wurde von Publikum und Medien gleichermassen gefeiert. Bekannt für ihre starke Bühnenpräsenz, die Verletzlichkeit und Selbstbewusstsein vereint, berührt Veronica Fusaro ihr Publikum mit ehrlichen Texten und einer unverwechselbaren Stimme.

Links zu Veronica Fusaro

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2Nu9BiGXLIAbTs0mrbsmRW?si=rkHlEkVGSZCmpTjo5O7wOw

Apple Music: https://music.apple.com/ch/artist/veronica-fusaro/902966979

Tiktok: https://www.tiktok.com/@fusaroveronica

Instagram: https://www.instagram.com/veronicafusaro

Youtube: https://www.youtube.com/VeronicaFusaroOfficial

Facebook: https://www.facebook.com/veronicafusaro

Website: https://veronicafusaro.com

Wie kam die Wahl zustande?

493 Songs wurden von Musikerinnen und Musikern für die Schweizer Teilnahme am Eurovision Song Contest 2026 eingereicht. Eine internationale Publikums- und Fachjury bestimmte den Beitrag in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Wie beim ESC-Finale zählten die Stimmen zu je 50 Prozent.

Der Eurovision Song Contest: Event- und Ausstrahlungsdaten

Der 70. Eurovision Song Contest findet in Wien statt. Die Halbfinals werden am 12. und 14. Mai 2026 auf SRF zwei, das Finale am 16. Mai 2026 live aus der Wiener Stadthalle auf SRF 1 übertragen. In diesem Jahr treffen Künstlerinnen und Künstler aus 35 Ländern aufeinander. Mit über 170 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit gehört der Wettbewerb zu den grössten TV-Ereignissen der Welt.

Credits Song

Künstlerin: Veronica Fusaro

Musik und Text: Veronica Fusaro, Charlie McClean

Arrangement: Veronica Fusaro, Charlie McClean

Produktion: Charlie McClean

Credits Video

A production of Dynamic Frame GmbH, co-produced with Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Cast

Bride: Anja Andersen

Groom: Andreas Gaida

Crew

Director: Ruy Okamura

DOP: Rokas Šydeikis

Executive Producer: Luzius Fischer

Producer: Timo Raddatz

Production Assistant: Levi Kellenberger

Crowd Handling: Helena Bärtschi

Stylist: Luigi Gaballo

Clothes: @officialjohnrichmond

Jewels: @futuroremoto and @akillisparis

Band

Manuel Sidler – Guitar

Tim Heiniger – Keys

Marco Cuzzovaglia - Drums

Severin Bruhin – Bass

1AC: Orit Teply

2AC: Sven Brauchli

Gaffer: Constantin Popp

Electrician: Kevin Staub

Trinity Operator: Miro Mennel

Production Design: Dominique Steinegger

Assistant Art Director: Tabea Feuz

Make-up & Hair: Kseniia Kornytska

Assistant Make-up: Irene Marquez

Editor: Kristína Krafčíková

Colorist: Vojtěch Stětka

Thanks to

ESP Guitars

iMAD AG

Jaques Tissot SA

Octamas

Cinelight

Options.ch

Brautfashion.ch

St. Charles Hall, Ursula Werner & Claudia von Ah

Mariska van Lavieren

Das Projekt Eurovision Song Contest realisieren SRF, RTS, RSI und RTR gemeinsam.