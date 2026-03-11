Die Schweizer Musikerin Veronica Fusaro tritt mit dem Song «Alice» für die Schweiz am Eurovision Song Contest (ESC) 2026 an. Der Alternative-Pop-Titel mit Rock-Einflüssen erzählt in drei intensiven Minuten die Geschichte einer Frau, deren persönliche Grenzen überschritten werden. Der Wettbewerb findet 2026 in Wien statt; die Schweiz steht im zweiten Halbfinale am 14. Mai auf der Bühne.
Mit «Alice» bringt Veronica Fusaro einen modernen ESC-Beitrag auf die Bühne, der musikalische Energie mit einer klaren Botschaft verbindet. Alice lebt dabei nicht im Wunderland, sondern in einer Realität, in der Grenzüberschreitungen als Zuneigung getarnt werden. Der Song thematisiert Gewalt in unterschiedlichen Formen – nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, etwa durch Machtmissbrauch und Kontrolle. Die Figur Alice steht stellvertretend für Frauen, die Gewalt erfahren – auch in Formen, die nicht immer sichtbar sind.
Pressefotos
Bild 1 von 7. Bildquelle: SRF/Nils Sandmeier.
Bild 2 von 7. Bildquelle: SRF/Nils Sandmeier.
Bild 3 von 7. Bildquelle: SRF/Nils Sandmeier.
Bild 4 von 7. Bildquelle: SRF/Nils Sandmeier.
Bild 5 von 7. Bildquelle: SRF/Nils Sandmeier.
Bild 6 von 7. Bildquelle: SRF/Nils Sandmeier.
Bild 7 von 7. Bildquelle: SRF/Nils Sandmeier.
«Der Song handelt von einer Frau namens Alice, ist sogar nach ihr benannt – aber sie selbst kommt kein einziges Mal zu Wort. Sie wird komplett zum Objekt des Gegenübers», sagt Veronica Fusaro. Der Titel macht damit hörbar, wie Betroffenen ihre Stimme genommen werden kann.
Musikalisch spiegelt «Alice» dieses Spannungsfeld wider: Ein walzerartiger 6/8-Rhythmus erzeugt zunächst Leichtigkeit, bevor markante Rock-Riffs die Atmosphäre verdichten. Diese Verdichtung findet sich auch im Musikvideo wieder. Unter der Regie von Ruy Okamura wird eine Hochzeit zum erzählerischen Rahmen für ein Spiel zwischen Beobachtung und Besessenheit. Der Song entstand in Zusammenarbeit mit der britischen Produzentin Charlie McClean, die unter anderem mit Diana Ross und Icona Pop arbeitete und für ihre Werke mehrfach ausgezeichnet wurde.
Von «SRF 3 Best Talent» zur internationalen Bühne
Veronica Fusaro ist eine international auftretende Künstlerin und gilt als ausgeprägte Live-Performerin. Bereits 2016 wurde sie als «SRF 3 Best Talent» ausgezeichnet. Seither spielte sie über 600 Konzerte im In- und Ausland und stand auf Bühnen renommierter Venues und Festivals wie dem Glastonbury Festival, dem Montreux Jazz Festival und dem Gurtenfestival. Zudem eröffnete sie für Mark Knopfler im Amphitheater von Nîmes und schloss das Jahr 2023 mit einer Headline-Show im Kaufleuten Zürich ab.
Im Zentrum ihres aktuellen Schaffens steht ihr zweites Album «Looking for Connection», das am 24. Oktober 2025 erschien. Darin erzählt die Musikerin vom Leben in der Postmoderne und vom wachsenden Bedürfnis nach Echtheit und schafft mit authentischen Texten und Melodien einen musikalischen Raum, in dem Connection spürbar wird.
Bereits ihr Debütalbum «All the Colors of the Sky» (2023) erreichte Platz fünf der Schweizer Charts und wurde von Publikum und Medien gleichermassen gefeiert. Bekannt für ihre starke Bühnenpräsenz, die Verletzlichkeit und Selbstbewusstsein vereint, berührt Veronica Fusaro ihr Publikum mit ehrlichen Texten und einer unverwechselbaren Stimme.
Links zu Veronica Fusaro
Spotify: https://open.spotify.com/artist/2Nu9BiGXLIAbTs0mrbsmRW?si=rkHlEkVGSZCmpTjo5O7wOw
Apple Music: https://music.apple.com/ch/artist/veronica-fusaro/902966979
Tiktok: https://www.tiktok.com/@fusaroveronica
Instagram: https://www.instagram.com/veronicafusaro
Youtube: https://www.youtube.com/VeronicaFusaroOfficial
Facebook: https://www.facebook.com/veronicafusaro
Website: https://veronicafusaro.com
Wie kam die Wahl zustande?
493 Songs wurden von Musikerinnen und Musikern für die Schweizer Teilnahme am Eurovision Song Contest 2026 eingereicht. Eine internationale Publikums- und Fachjury bestimmte den Beitrag in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Wie beim ESC-Finale zählten die Stimmen zu je 50 Prozent.
Der Eurovision Song Contest: Event- und Ausstrahlungsdaten
Der 70. Eurovision Song Contest findet in Wien statt. Die Halbfinals werden am 12. und 14. Mai 2026 auf SRF zwei, das Finale am 16. Mai 2026 live aus der Wiener Stadthalle auf SRF 1 übertragen. In diesem Jahr treffen Künstlerinnen und Künstler aus 35 Ländern aufeinander. Mit über 170 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit gehört der Wettbewerb zu den grössten TV-Ereignissen der Welt.
Credits Song
Künstlerin: Veronica Fusaro
Musik und Text: Veronica Fusaro, Charlie McClean
Arrangement: Veronica Fusaro, Charlie McClean
Produktion: Charlie McClean
Credits Video
A production of Dynamic Frame GmbH, co-produced with Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).
Cast
Bride: Anja Andersen
Groom: Andreas Gaida
Crew
Director: Ruy Okamura
DOP: Rokas Šydeikis
Executive Producer: Luzius Fischer
Producer: Timo Raddatz
Production Assistant: Levi Kellenberger
Crowd Handling: Helena Bärtschi
Stylist: Luigi Gaballo
Clothes: @officialjohnrichmond
Jewels: @futuroremoto and @akillisparis
Band
Manuel Sidler – Guitar
Tim Heiniger – Keys
Marco Cuzzovaglia - Drums
Severin Bruhin – Bass
1AC: Orit Teply
2AC: Sven Brauchli
Gaffer: Constantin Popp
Electrician: Kevin Staub
Trinity Operator: Miro Mennel
Production Design: Dominique Steinegger
Assistant Art Director: Tabea Feuz
Make-up & Hair: Kseniia Kornytska
Assistant Make-up: Irene Marquez
Editor: Kristína Krafčíková
Colorist: Vojtěch Stětka
Thanks to
ESP Guitars
iMAD AG
Jaques Tissot SA
Octamas
Cinelight
Options.ch
Brautfashion.ch
St. Charles Hall, Ursula Werner & Claudia von Ah
Mariska van Lavieren
Das Projekt Eurovision Song Contest realisieren SRF, RTS, RSI und RTR gemeinsam.