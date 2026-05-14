- Der Eurovision Song Contest steigt 2026 in Wien, nachdem der Countertenor JJ den 2025er Wettbewerb in Basel mit seinem Stück «Wasted Love» gewonnen hat.
- Im zweiten Halbfinale am Donnerstag performte die Schweizerin Veronica Fusaro mit ihrem Song «Alice» um den Einzug ins Grand Final am Samstag. Leider schaffte sie den Einzug ins Finale nicht.
Schimun Krausz
Musikredaktor
Schimun Krausz schreibt Texte und produziert Videos zu Musikthemen bei SRF 3, Social Media inklusive. The 1975 ist die beste Band der Welt und er lässt keine andere Meinung zu (also bis Frontmann Matty Healy sich endgültig ins gesellschaftliche Abseits gelabert hat).
Themen in diesem Liveticker
- Hach
- Ich bleibe trotzdem hier
- Das war's
- So ist's ausgegangen
- Zurück zum Ergebnis
- It's not you, Veronica
- Aber es war eben ein starkes zweites Semi-Final
- Unverdient
- Ach, fuck
- Tschechien!