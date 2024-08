Hast du Nemo auf der Bühne des Eurovision Song Contest in Malmö gesehen und gedacht: «Das will ich auch!» Dann schick uns vom 8. bis am 22. August deinen potenziellen Schweizer Beitrag für den Heim-ESC 2025. Hier gibt's alle wichtigen Infos dazu.

«D'Schwiiz gwinnt de Eurovision Song Contest!», rief Kommentator Sven Epiney euphorisch, als Nemo nach bangen Entscheidungsminuten den ESC 2024 in Malmö für sich entschied. Seither ist Nemo bei diversen Pride-Festivals auf dem ganzen Kontinent aufgetreten (die Premiere passierte an der Zurich Pride), wurde in der alten Heimat gebührend von den Bieler:innen gefeiert und bespasst aktuell das Festival-Publikum. 2025 geht's sogar auf Europa-Tour.

Läuft also für Nemo. Doch nach dem ESC ist vor dem ESC: Die Arbeiten an der nächsten Ausgabe der weltweit grössten Musikshow haben längst begonnen. Dazu gehört auch die Suche nach dem 2025er Eurovision-Beitrag der Schweiz. Vom 8. August 2024 um 9 Uhr bis am 22. August 2024 um 22 Uhr haben Künstler:innen, Produzent:innen und Songwriter:innen Zeit, ihre Lieder für den Eurovision Song Contest 2025 in der Schweiz einzureichen.

-> Interessiert? Dann reich hier deinen Song ein!

Die Reichweite

Speziell diesmal: Weil die Schweiz den ESC gewonnen hat, steht sie nächstes Jahr direkt im Finale – wie die sogenannten Big Five, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich. Nicht nur deshalb ist eine Teilnahme am Wettbewerb höchst interessant, schliesslich schauten 2024 während den drei TV-Liveshows 163 Millionen Menschen zu – knapp 800'000 waren es alleine in der Schweiz.

40:11 Video Nemo: Reise zum ESC und zu sich selbst | Doku: Teil 1 | Eurovision 2024 Aus Eurovision Song Contest vom 09.05.2024. abspielen. Laufzeit 40 Minuten 11 Sekunden.

Weitere 7,3 Millionen verfolgten das grosse Finale live auf Youtube, dazu schafften es die Posts mit dem Hashtag #Eurovision2024 auf üppige 6,5 Milliarden Views auf Tiktok. Kurz: Was am ESC abgeht, bekommen richtig viele Leute mit, eine grössere Plattform gibt's nicht.

Die Zahlen

Die Schweiz reitet seit fünf Jahren auf einer ungebrochenen ESC-Erfolgswelle: Luca Hänni (2019), Gjon's Tears (2020/2021), Marius Bear (2022), Remo Forrer (2023) und Nemo (2024) erreichten alle das Finale, Luca sicherte sich den vierten und Gjon den dritten Platz – und Nemo holte das Ding nun heim.

10:42 Video Nemo holt den ESC in die Schweiz | Doku: Teil 2 | Eurovision 2024 Aus Eurovision Song Contest vom 14.05.2024. abspielen. Laufzeit 10 Minuten 42 Sekunden.

Entsprechend sind die Zahlen des 25-jährigen Musiktalents explodiert. Vor der Ankündigung, dass Nemo die Schweiz in Schweden vertreten wird, tummelten sich auf Instagram und Tiktok rund 17'000 respektive gut 4000 Follower:innen, heute sind es 460'000 beziehungsweise 690'000. «The Code» knackt auf Spotify in Kürze die 70-Millionen-Plays-Marke und Nemo selbst steht auf der Plattform bei knapp zwei Millionen monatlichen Hörer:innen.

Klar, bei einem Sieg multiplizieren sich diese Zahlen um ein Vielfaches, aber auch Luca, Gjon, Marius und Remo freuten sich über in die Höhe schnellende Social-Reichweiten, Streams und Konzert-Bookings. Oder anders gesagt: Am ESC teilzunehmen, kann sich durchaus lohnen.

Der Selektionsprozess

Wie auch in den Jahren zuvor wird der Schweizer Beitrag in einem mehrstufigen Selektionsprozess durch Publikums- und Fachjurys bestimmt. Neben einer Schweizer Zuschauendenjury bestimmen in mehreren Auswahlrunden auch internationale Publikumsjurys mit, wer die Schweiz mit welchem Song am Heim-«Eurovision Song Contest» vertritt.

Die Zuschauendenjurys werden ergänzt durch eine 25-köpfige internationale Fachjury, deren Mitglieder ihre Expertise als Teil der jeweiligen Eurovision-Länderjurys schon unter Beweis gestellt haben. Den Selektionsprozess setzt SRF wie schon im letzten Jahr in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut YouGov Schweiz (ehemals Link) um.

Die Veröffentlichung

Song und Künstler:in werden dann Anfang 2025 bekanntgegeben.

Die Upload-Plattform

Hier kannst du deinen Song hochladen. Oder mehrere, wenn deine Kreativität dafür reicht.

Fragen? Unklarheiten?

Dann kontaktiere uns via Mail an esc@srf.ch.

Die Bewerbungen sind nicht öffentlich zugänglich. Worauf bei den eingereichten Songs geachtet wird und welche Bestimmungen gelten, steht im Reglement, das es hier in fünf Sprachen zum Download gibt:

03:43 Video Der Augenblick: Nemo gewinnt den ESC 2024 für die Schweiz Aus Eurovision Song Contest vom 11.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 43 Sekunden.

Die Auswahl sowie die Betreuung des Schweizer Acts am heimischen Eurovision Song Contest 2025 wird von SRF, RTS, RSI und RTR gemeinsam realisiert.