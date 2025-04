Per E-Mail teilen

Mit der folgenden Information erhalten Sie, als per Telefonanruf oder SMS (direkt oder über die ESC-App) am Voting (nachstehend «Televoting») des Eurovision Song Contest 2025 («ESC») teilnehmende Person (nachstehend «Sie», «Ihr», «Ihre»), einen Überblick über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die wir sammeln und verarbeiten, wenn Sie über das Televoting abstimmen, sowie über Ihre Rechte aus der Datenschutzgesetzgebung.

Als gemeinsame Datenverantwortliche verpflichten wir,

Die Europäische Rundfunkunion (European Broadcasting Union – Union Européenne de Radio Télévision), L’Ancienne-Route 17A, 1218 Le Grand-Saconnex, Genf, Schweiz (nachfolgend «EBU»)

gemeinsam mit

SRF, Fernsehstrasse 1–4, 8052 Zürich, Schweiz als für die Schweiz am ESC 2025 beteiligte Rundfunkanstalt und den anderen am ESC 2025 beteiligten Rundfunkanstalten (siehe Liste am Ende dieser Datenschutzhinweise)

sowie die

Once Germany GmbH (vormals digame GmbH), Schanzenstrasse 38, D-51063 Köln, Deutschland (nachfolgend das «Unternehmen»)

uns dazu, Ihre personenbezogenen Daten und Ihre Privatsphäre zu schützen. Dies geschieht gemäss den geltenden Datenschutzbestimmungen, namentlich der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), dem Schweizer Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) und dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), (nachfolgend «Datenschutzgesetzgebung»). Wir werden Ihre personenbezogenen Daten zu keinen anderen als den nachfolgend genannten Zwecken verarbeiten.

Die EBU, die beteiligten Rundfunkanstalten und das Unternehmen haben spezifische und gesonderte Vereinbarungen bezüglich der gemeinsamen Datenverantwortlichkeit gemäss Art. 26 DSGVO getroffen, wobei die wesentlichen Inhalte auf Anfrage vor Ort bei der EBU oder beim Unternehmen eingesehen werden können.

Welche Kategorien von personenbezogenen Daten werden verarbeitet?

Wir werden nur die personenbezogenen Daten verarbeiten, die wir erhalten, wenn Sie Ihre Stimme per Telefon oder SMS (entweder direkt oder per ESC-App) abgeben, über Verbindungen, die von Ihrem Festnetz- oder Mobilfunkanbieter oder Ihrem Zahlungsanbieter bereitgestellt werden.

Dabei erfassen wir, in Abhängigkeit Ihres Herkunftslands und sofern anwendbar, folgende Sie betreffende Datenkategorien:

Ihre Mobilfunknummer (MSISDN – Mobile Station lntegrated Services Digital Network Number) oder Festnetznummer (CLI – Caller Line Identification)

Datum und Uhrzeit Ihrer Teilnahme am Televoting

Nummer des Songs, für den Sie abgestimmt haben

Name Ihres Festnetz- oder Mobilfunkanbieters

Art Ihres Vertrags mit dem Telekommunikationsunternehmen (Prepaid, Vertrag)

Gewählte Zahlungsmethode und Zahlungsursprung

SIM-Karte (zur Eruierung betrügerischer oder irregulärer Stimmabgaben)

Zu welchen Zwecken erfolgt die Verarbeitung und welche Rechtsgrundlage liegt vor?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen (Art.6Abs.1(f) DSGVO) zu folgenden Zwecken (nachstehend «Zwecke»):

Berechnung und Erstellung der gültigen und offiziellen Ergebnisse des ESC auf der Grundlage der vom Publikum abgegebenen Stimmen (einschliesslich Ihrer Stimme), um das offizielle Ergebnis zu generieren, welches das Ranking der am ESC teilnehmenden Songs und den Gewinner bestimmt

Erstellung aggregierter Daten zur Abstimmung beim ESC

Eruierung von betrügerischen oder nicht zulässigen Stimmabgaben sowie Prüfung von Rückerstattungsanträgen

Veröffentlichung aggregierter und anonymisierter Ergebnisse des Votings

Wer hat Zugang zu meinen personenbezogenen Daten?

Zur Teilnahme am Televoting nutzen Sie einen Telekommunikationsdienst, der von Ihrem nationalen Telekommunikationsanbieter und/oder Aggregator bereitgestellt wird, der Ihre personenbezogenen Daten vollständig oder teilweise an das Unternehmen weiterleiten kann, um die Berechnung eines gültigen Publikumsergebnisses zu ermöglichen.

Unternehmensintern werden ihre personenbezogenen Daten den Abteilungen zugänglich gemacht, die diese benötigen, um den vertraglichen und rechtlichen Verpflichtungen des Unternehmens nachzukommen. Auch Dienstleister und Erfüllungsgehilfen, die für das Unternehmen tätig sind, dürfen zu besagten Zwecken personenbezogene Daten erhalten, sofern sie sich insbesondere verpflichten, deren Vertraulichkeit und Integrität zu wahren. Solche Empfänger können beispielsweise IT-Dienste oder Telekommunikationsanbieter sein.

Es findet keine Übertragung von personenbezogenen Daten unternehmensexterne Empfänger statt. Zwar ist die EBU in Bezug auf das Televoting gemeinsam mit den beteiligten Rundfunkanstalten und dem Unternehmen für die Verarbeitung verantwortlich, das Unternehmen wird jedoch Ihre personenbezogenen Daten nicht an die EBU und die beteiligten Rundfunkanstalten weitergeben. Diese erhalten vom Unternehmen nur anonymisierte Ergebnisse für die oben genannten Zwecke. Es werden nur aggregierte und anonymisierte Ergebnisse veröffentlicht.

Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation weitergegeben?

Ausserhalb von Deutschland abgegebene Stimmen werden zu Verarbeitungszwecken an das Unternehmen in Deutschland weitergeleitet. Eine weitere Übertragung findet nicht statt. Das Unternehmen übermittelt keine personenbezogenen Daten an Drittländer ausserhalb des europäischen Wirtschaftsraums, der Schweiz und des Vereinigten Königreichs.

Wie lange werden meine personenbezogenen Daten bei Ihnen aufbewahrt?



Das Unternehmen verarbeitet und speichert Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es zur Erfüllung der entsprechenden vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist.

Sobald die personenbezogenen Daten nicht mehr zur Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten erforderlich sind, werden diese regulär gelöscht, sofern ihre weitere Verarbeitung – innerhalb eines bestimmten Zeitraums – nicht zu folgenden Zwecken erforderlich ist:

Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten

Einhaltung des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB), der Abgabeordnung AO) des deutschen Steuerrechts und des deutschen Geldwäschegesetzes (GwG). Diese Gesetze sehen in der Regel Aufbewahrungsfristen für Archivierungs- und Dokumentationszwecke von zwei (2) bis zehn (10) Jahren vor.

Welche Rechte habe ich?

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen und zu fordern, dass darin enthaltene Fehler korrigiert oder dass die Daten gelöscht werden, falls sie für den Zweck, zu dem sie gesammelt und verarbeitet wurden, nicht mehr länger benötigt werden.

In einigen Fällen haben Sie das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung oder die Übertragung der Daten zu verlangen oder Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen. Sie können eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns jederzeit widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf der Einwilligung erst in der Zukunft Anwendung findet. Datenverarbeitungen, die vor dem Widerruf der Einwilligung bereits stattgefunden haben, fallen nicht darunter.

Sie können Ihre Rechte geltend machen, indem Sie Ihre Anfrage an folgende E-Mail-Adresse senden: privacy@once.net.

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine Verletzung der Datenschutzgesetzgebung darstellt, haben Sie das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen, namentlich in demjenigen Mitgliedstaat der Europäischen Union, wo Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort oder Ihren Arbeitsplatz haben, oder wo die Verletzung stattgefunden hat.

Wie kann ich Ihre Datenschutzbeauftragten kontaktieren?

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich dieser Datenschutzhinweise können Sie sich an die oder den Datenschutzbeauftragte:n des Unternehmens wenden:

privacy@once.net

Datum des Inkrafttretens und Änderungen

Vorliegende Datenschutzhinweise sind ab dem 25. März 2025 gültig. Wir behalten uns das Recht vor, nach eigenem Ermessen Teile dieser Datenschutzhinweise jederzeit zu ändern, zu modifizieren, zu ergänzen oder zu entfernen.