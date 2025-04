Per E-Mail teilen

Mit der folgenden Information erhalten Sie, als über die kostenpflichtige Onlinevoting-Plattform esc.vote (nachstehend die «kostenpflichtige Votingplattform») am Voting des Eurovision Song Contest 2025 (ESC) teilnehmende Person(nachstehend «Sie», «Ihr» «Ihre»), einen Überblick über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die wir sammeln und verarbeiten, wenn Sie über die kostenpflichtige Onlinevoting-Plattform im Rahmen des ESC 2025 online abstimmen, sowie über Ihre Rechte aus der Datenschutzgesetzgebung.

Als gemeinsame Datenverantwortliche verpflichten wir,

die Europäische Rundfunkunion (European Broadcasting Union – Union Européenne de Radio Télévision), L’Ancienne-Route 17A, 1218 Le Grand-Saconnex, Genf, Schweiz (nachfolgend «EBU»)

gemeinsam mit

SRF, Fernsehstrasse 1–4, 8052 Zürich, Schweiz, als für die Schweiz am ESC 2025 beteiligte Rundfunkanstalt und den anderen am ESC 2025 beteiligten Rundfunkanstalten (siehe Liste am Ende dieser Datenschutzhinweise)

sowie die

OnceGermanyGmbH (vormals digame GmbH), Schanzenstrasse 38, D-51063 Köln, Deutschland (nachfolgend «ESC-Voting-Betreiberin»),

uns dazu, Ihre personenbezogenen Daten und Ihre Privatsphäre zu schützen. Dies geschieht gemäss den geltenden Datenschutzbestimmungen, namentlich der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), dem Schweizer Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) und dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG),(nachfolgend zusammengefasst «Datenschutzgesetzgebung»). Wir werden Ihre personenbezogenen Daten zu keinen anderen als den nachfolgend genannten Zwecken verarbeiten.

Die EBU, die beteiligten Rundfunkanstalten und die ESC-Voting-Betreiberin haben spezifische und gesonderte Vereinbarungen bezüglich der gemeinsamen Datenverantwortlichkeit gemäss Art. 26 DSGVO getroffen, wobei die wesentlichen Inhalte auf Anfrage vor Ort bei der EBU oder bei der ESC-Voting-Betreiberin eingesehen werden können.

Welche Kategorien von personenbezogenen Daten werden verarbeitet?

Wir verarbeiten nur die personenbezogenen Daten, welche die ESC-Voting-Betreiberin erhält, wenn Sie Ihre Stimmeonline via die Votingplattform abgeben.

Dabeierfasst dieESC-Voting-Betreiberin, in AbhängigkeitIhres Herkunftslandsund sofern anwendbar, folgende Sie betreffende Datenkategorien oder hat Zugriff darauf:

IP-Adresse

Geolokalisierung

User Agent

Abgegebene Stimme

Zahlungsdaten:

Angaben zur Zahlungsmethode (eindeutige ID, Kartennummer, Karten-Fingerprint, Verfalldatum der Karte, Kartentyp, ausstellendes Institut, Angaben zur 3D-Secure-Authentifizierung)

Zahlungsbetrag

E-Mail-Adresse des Besitzers/der Besitzerin

Name (optional)

Ausstellungsland

Datum und Uhrzeit der Transaktion

Metadaten zur Betrugsbekämpfung vom Zahlungsnetzwerk

Die ESC-Voting-Betreiberin bewahrt keine separaten Kopien Ihrer Zahlungsdaten auf. Diese werden ausschliesslich von den beauftragten Zahlungsanbietern als unabhängige Verantwortliche verarbeitet. Die Zahlungsanbieter gewähren der ESC-Voting-Betreiberin Zugang zu Ihren Zahlungsdaten (wie oben aufgelistet), damit wir betrügerische und nicht zulässige Stimmabgaben eruieren oder Rückerstattungsanträge prüfen können.

Zu welchen Zwecken erfolgt die Verarbeitung und welche Rechtsgrundlage liegt vor?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage der Erfüllung eines Vertrags (Art. 6 Abs.1 (b) DSGVO) und unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 (f) DSGVO) zu folgenden Zwecken (nachstehend «Zwecke»):

Berechnung und Erstellung der gültigen und offiziellen Ergebnisse des ESC auf der Grundlage der vom Publikum abgegebenen Stimmen (einschliesslich Ihrer Stimme), um das offizielle Ergebnis zu generieren, welches das Ranking der am ESC teilnehmenden Songs und den Gewinner bestimmt

Erstellung aggregierter Daten zur Abstimmung beim ESC

Veröffentlichung aggregierter und anonymisierter Ergebnisse

Bezahlung der im kostenpflichtigen Onlinevoting abgegebenen Stimmen

Wer hat Zugang zu meinen personenbezogenen Daten?

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an folgende Dienstleister weiter, die als Auftragsverarbeiter in unserem Namen handeln und mit denen die ESC-Voting-Betreiberin eine Datenverarbeitungsvereinbarung (DPA) gemäss Artikel 28 DSGVO abgeschlossen hat. Diese Dienstleister verarbeiten Ihre Daten für verschiedene Zwecke wie Hosting, Bereitstellung von Inhalten usw.

Externer Hosting-Anbieter als Auftragsverarbeiter

Die Votingplattform wird von einem externen Dienstleister (Host) gehostet.Die auf der Votingplattform erhobenen personenbezogenen Daten werden auf den Servern des Hosts gespeichert. Unser Anbieter wird Ihre Daten nur in dem Umfang verarbeiten, der zur Erfüllung seiner Verpflichtungen und zur Befolgung unserer Anweisungen in Bezug auf diese Daten erforderlich ist.

Anbieter von Content Delivery Networks als Auftragsverarbeiter

Die Informationsübertragung zwischen Ihrem Browser und der Votingplattform wird technisch über ein Content Delivery Network geleitet. Dies ermöglicht es uns, die globale Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit der Votingplattform zu erhöhen.

Anbieter von Zahlungsdiensten als eigenständige unabhängige Verantwortliche

Wir integrieren Zahlungsdienste von Drittunternehmen auf der Votingplattform. Wenn Sieeine Zahlung für Ihre Stimmabgabe vornehmen, werden Ihre Zahlungsdaten (wie oben aufgeführt) von den Zahlungsdienstleistern als unabhängige Verantwortliche zum Zweck der Zahlungsabwicklung verarbeitet. Für diese Transaktionen willigen Sie ein, dass Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den jeweiligen Rechtsgrundlagen und Datenschutzhinweisen dieser Dienstleister verarbeitet werden. Wir lehnen jede Verantwortung ab. Weiter nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Zahlungsanbieter der ESC-Voting-Betreiberin Zugang zu Ihren Zahlungsdaten (wie oben aufgelistet) gewähren, damit wir betrügerische und nicht zulässige Stimmabgaben eruieren oder Rückerstattungsanträge prüfen können.

Intern bei der ESC-Voting-Betreiberin

Ihre personenbezogenen Daten sind verschiedenen Mitarbeitenden zugänglich, die im Auftrag der ESC-Voting-Betreiberin und in Übereinstimmung mit unseren Anweisungen handeln. Die EBU und die beteiligten Rundfunkanstalten sind zwar gemeinsam mit der ESC-Voting-Betreiberin für das kostenpflichtige Onlinevoting verantwortlich, die ESC-Voting-Betreiberin gibt Ihre personenbezogenen Daten aber nicht an die anderen Akteure weiter, sondern übermittelt ihnen ausschliesslich anonymisierte Ergebnisse für die oben genannten Zwecke. Es werden nur aggregierte und anonymisierte Ergebnisse veröffentlicht.

Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation weitergegeben?

Bei der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Auftragsverarbeiter oder Dritte in Ländern ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, der Schweiz und des Vereinigten Königreichs, die nach Ansicht der Europäischen Kommission kein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten gewährleisten, stellen wir sicher, dass geeignete Massnahmen gemäss den geltenden nationalen und europäischen Datenschutzvorschriften ergriffen werden. Wir verwenden insbesondere von der Europäischen Kommission genehmigte Standardvertragsklauseln, um einen angemessenen Schutz zu gewährleisten. Für weitere Informationen, einschliesslich einer Kopie der Dokumente, die zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten verwendet werden, kontaktieren Sie uns bitte via privacy@once.net.

Wie lange werden meine personenbezogenen Daten bei Ihnen aufbewahrt?

Die ESC-Voting-Betreiberin verarbeitet und speichert Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es zur Erfüllung der entsprechenden vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Sobald die personenbezogenen Daten nicht mehr zur Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten erforderlich sind, werden diese regulär gelöscht, sofern ihre weitere Verarbeitung – innerhalb eines bestimmten Zeitraums – nicht unter anderem zu folgenden Zwecken erforderlich ist:

Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten

Einhaltung des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB), der Abgabeordnung (AO) des deutschen Steuerrechts und des deutschen Geldwäschegesetzes (GwG). Diese Gesetze sehen in der Regel Aufbewahrungsfristen für Archivierungs- und Dokumentationszwecke von zwei 2) bis zehn (10) Jahren vor.

Verwendung von Cookies

Die Votingplattform verwendet notwendige Cookies, die von unserem Zahlungsdienstleister Stripe gesetzt werden, um eine sichere und effizienteZahlungsabwicklungzu gewährleisten.Diese Cookies sind für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Zahlungssysteme unerlässlich. Sie helfen dabei, die Identität der Nutzer zu überprüfen, Betrug zu verhindern und die Sicherheit zu erhöhen. Durch die Analyse der Interaktion der Nutzerinnen und Nutzer mit unseren Zahlungsfunktionen helfen die Cookies von Stripe ausserdem, die Sicherheit und Funktionalität unserer Dienste zu optimieren.

Diese Cookies sind für die Zahlungsabwicklung erforderlich und bedürfen daher keiner vorherigen Zustimmung. Sie können nicht deaktiviert werden, wenn Sie unsere Zahlungsdienste nutzen möchten. Nur so ist eine kontinuierliche und sichere Transaktionsabwicklung gewährleistet.

Welche Rechte habe ich?

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten zu überprüfen und zu fordern, dass darin enthaltene Fehler korrigiert oder dass die Daten gelöscht werden, falls sie für den Zweck, zu dem sie gesammelt und verarbeitet wurden, nicht mehr länger benötigt werden.

In einigen Fällen haben Sie das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung oder die Übertragung der Daten zu verlangen oder Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen. Sie können eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns jederzeit widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf der Einwilligung erst in der Zukunft Anwendung findet. Datenverarbeitungen, die vor dem Widerruf der Einwilligung bereits stattgefunden haben, fallen nicht darunter.

Sie können Ihre Rechte geltend machen, indem Sie Ihre Anfrage an folgende E-Mail-Adresse senden: privacy@once.net.

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine Verletzung der Datenschutzgesetzgebung darstellt, haben Sie das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen, namentlich in demjenigen Mitgliedstaat der Europäischen Union, wo Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort oder Ihren Arbeitsplatz haben, oder wo die Verletzung stattgefunden hat.

Wie kann ich Ihre Datenschutzbeauftragten kontaktieren?

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich dieser Datenschutzhinweise können Sie sich an die oder den Datenschutzbeauftragte:n der ESC-Voting-Betreiberin wenden: privacy@once.net.

Datum des Inkrafttretens und Änderungen

Die vorliegenden Datenschutzhinweise sind ab dem 25. März 2025 gültig. Wir behalten uns das Recht vor, nach eigenem Ermessen Teile dieser Datenschutzhinweise jederzeit zu ändern, zu modifizieren, zu ergänzen oder zu entfernen.

Name Strasse Postleitzahl Ort Land/Region Radio Televizioni Shqiptar Rruga Ismail Qemali 11 1008 Tirana Albanien Public Television Company of Armenia CJSC 26 G. Hovsepyan Str. 0047 Jerewan Armenien Special Broadcasting Service 14 Herbert Street NSW 2064 Artarmon Australien Österreichischer Rundfunk Hugo-Portisch-Gasse 1 1136 Wien Österreich Ictimai 241 Sharifzadeh 1012 Baku Aserbaidschan Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) Auguste Reyerslaan 52 1043 Brüssel Belgien Hrvatska Radiotelevizija Prisavlje 3 10000 Zagreb Kroatien Cyprus Broadcasting Corporation Rik Avenue 2120 Aglantzia 1397 Nikosia Zypern Česká Televize Kavčí Hory 14070 Prag 4 Tschechien DR DR Byen, Emil Holms Kanal 20 0999 Kopenhagen Dänemark Eesti Rahvusringhaaling – Estonian Public Broadcasting Gonsiori 27 15029 Tallinn Estland Oy Yleisradio Ab Radiokatu 5 24 Helsinki Finnland France Télévisions 7, Esplanade Henri de France 75015 Paris Cedex 15 Frankreich Georgian Public Broadcaster 68, M. Kostava Street 0171 Tiflis Georgien Norddeutscher Rundfunk Rothenbaumchaussee 132–134 20149 Hamburg Deutschland Hellenic Broadcasting Corporation 432 Messogheion Avenue 15342 Agia Paraskevi, Athen Griechenland Ríkisútvarpið (Icelandic National Broadcasting Service Efstaleiti 1 150 Reykjavík Island Raidió Teilifís Éireann Donnybrook Dublin 4 Irland Israeli Public Broadcasting Corporation Kremenetsky 6 6789906 Tel Aviv Israel RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Viale Mazzini 14 00195 Rom Italien Latvijas Televīzija Zaķusalas Krastmala 3 1509 Riga Lettland Lietuvos Radijas Ir Televizija S. Konarskio st. 49 03123 Vilnius Litauen RTL 3, Boulevard Pierre Frieden L-1543 Kirchberg Luxemburg Public Broadcasting Services Ltd. 75 St Luke's Road PTA 1022 G'Mangia Malta Radio Televizija Crne Gore Bulevar Revolucije 19 81101 Podgorica Montenegro Nederlandse Publieke Omroep Bart de Graaffweg 2 1202 JJ Hilversum Niederlande Norsk Rikskringkasting AS Areg RM 11 0340 Oslo Norwegen Telewizja Polska SA Ul. J.P. Woronicza 17 00–999 Warschau Polen Rádio e Televisão de Portugal Av. Marechal Gomes da Costa 37 1849–030 Lissabon Portugal San Marino RTV Viale J. F. Kennedy 13 47890 San Marino San Marino Radiotelevizija Srbije Takovska 10 11000 Belgrad Serbien Radiotelevizija Slovenija Kolodvorska, 2 1550 Ljubljana Slowenien Radio Televisión Española Despacho 3/138. 3 Planta, Avenida Radio Televisión 4 28223 Pozuelo De Alarcón (Madrid) Spanien Sveriges Television Ab Oxenstiernsgatan 26– 34 10510 Stockholm Schweden SRF Schweizer Radio und Fernsehen Fernsehstrasse 1–4 8052 Zürich Schweiz Joint Stock Company “Public Broadcasting Company of Ukraine” 42, Yuriia Illienka str. 04119 Kiew Ukraine BBC – British Broadcasting Corporation Room 103, 16 Langham Street W1A 1AA London Vereintes Königreich