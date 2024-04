Per E-Mail teilen

Mit der folgenden Information erhalten Sie, als am über die kostenpflichtige Onlinevoting-Plattform unter esc.vote (die «Votingplattform») am Voting des Eurovision Song Contest 2024 (ESC) teilnehmende Person (nachstehend «Sie», «Ihr», «Ihre»), einen Überblick über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die wir sammeln und verarbeiten, wenn Sie im Rahmen des ESC 2024 online abstimmen, sowie über Ihre Rechte aus der Datenschutzgesetzgebung.

Als gemeinsame Datenverantwortliche verpflichten wir,

die Europäische Rundfunkunion (European Broadcasting Union – Union Européenne de Radio Télévision), L’Ancienne-Route 17A, 1218 Le Grand-Saconnex, Genf, Schweiz (nachfolgend «EBU»),

gemeinsam mit

Fernsehstrasse 1–4, 8052 Zürich, Schweiz, als für die Schweiz am ESC 2024 beteiligte Rundfunkanstalt (nachfolgend die «nationale Rundfunkanstalt») und den anderen am ESC 2024 beteiligten Rundfunkanstalten (siehe Liste am Ende dieser Datenschutzhinweise)

sowie die

Once Germany GmbH (vormals digame GmbH), Schanzenstrasse 38, D-51063 Köln, Deutschland (nachfolgend «ESC-Voting-Betreiberin»),

uns dazu, Ihre personenbezogenen Daten und Ihre Privatsphäre zu schützen. Dies geschieht gemäss den geltenden Datenschutzbestimmungen,namentlich dereuropäischen Datenschutz-Grundverordnung(EU) 2016/679(DSGVO) unddemdeutschenBundesdatenschutzgesetz (BDSG). Wir werden Ihre personenbezogenen Daten zu keinen anderen als den nachfolgend genannten Zwecken verarbeiten.

Die EBU, die beteiligten Rundfunkanstalten und die ESC-Voting-Betreiberin haben spezifische und gesonderte Vereinbarungen bezüglich der gemeinsamen Datenverantwortlichkeit gemäss Art. 26 DSGVO getroffen, wobei die wesentlichen Inhalte auf Anfrage vor Ort bei der EBU oder bei der ESC-Voting-Betreiberin eingesehen werden können.

Welche Kategorien von personenbezogenen Daten werden verarbeitet?

Wir verarbeiten nur die personenbezogenen Daten, welche die ESC-Voting-Betreiberin erhält, wenn Sie Ihre Stimmeonline via die Votingplattform abgeben.

Dabei erfasst die ESC-Voting-Betreiberin, in Abhängigkeit Ihres Herkunftslands und sofern anwendbar, folgende Sie betreffende Datenkategorien oder hat Zugriff darauf:

IP-Adresse

IP-Geolokalisierung

User Agent

Metadaten zur Stimmabgabe

Songs, für die Sie abgestimmt haben

Zeitstempel

Zahlungsdaten

Angaben zur Zahlungskarte (Kartennummer, Verfalldatum, Kartentyp, ausstellendes Institut, Angaben zur 3D Secure-Authentifizierung)

Zahlungsbetrag

Eindeutige ID der Zahlungsmethode

Fingerprint (identifiziert wiederkehrende Kunden, verknüpft möglicherweise Zahlungen mit verschiedenen Zahlungskarten)

Land des ausstellenden Finanzinstituts

Datum und Uhrzeit der Transaktion

Gewählte Zahlungsmethode und Zahlungsursprung

E-Mail-Adresse

Name

Die ESC-Voting-Betreiberin speichert Ihre Bank- oder Zahlungskartendaten nicht. Diese werden ausschliesslich von den beauftragten Zahlungsanbietern als unabhängige Verantwortliche verarbeitet. Die Zahlungsanbieter können der ESC-Voting-Betreiberin jedoch Zugang zu Ihren Zahlungsdaten (wie oben aufgeführt) gewähren, damit wir betrügerische und nicht zulässige Stimmabgaben eruieren oder Rückerstattungsanträge prüfen können.

Zu welchen Zwecken erfolgt die Verarbeitung und welche Rechtgrundlage liegt vor?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage der Erfüllung eines Vertrags (Art. 6 Abs. 1 (b) DSGVO) und unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 (f) DSGVO) zu folgenden Zwecken (nachstehend «Zwecke»):

Berechnung und Erstellung der gültigen und offiziellen Ergebnisse des ESC auf der Grundlage der vom Publikum abgegebenen Stimmen (einschliesslich Ihrer Stimme), um das gültige Ergebnis zu generieren, welches das Ranking der am ESC teilnehmenden Songs und den Gewinner bestimmt.

Eruierung von betrügerischen oder nicht zulässigen Stimmabgaben sowie Prüfung von Rückerstattungsanträgen

Erstellung aggregierter Daten zur Abstimmung beim ESC

Veröffentlichung aggregierter und anonymisierter Ergebnisse

Wer hat Zugang zu meinen personenbezogenen Daten?

Wirgeben Ihre personenbezogenen Daten an folgende Dienstleister weiter,dieals Auftragsverarbeiter in unserem Namen handeln und mitdenen die ESC-Voting-Betreiberin eine Datenverarbeitungsvereinbarung (DPA) gemäss Artikel 28 DSGVO abgeschlossen hat. Diese Dienstleister verarbeiten Ihre Daten für verschiedene Zwecke wie Hosting, Bereitstellung von Inhalten usw.

Externer Hosting-Anbieter als Auftragsverarbeiter

Die Votingplattform wird von einem externen Dienstleister (Host) gehostet. Die auf der Votingplattform erhobenen personenbezogenen Daten werden auf den Servern des Hosts gespeichert.

Unser Anbieter wird Ihre Daten nur in dem Umfang verarbeiten, der zur Erfüllung seiner Verpflichtungen und zur Befolgung unserer Anweisungen in Bezug auf diese Daten erforderlich ist.

Anbieter von Content Delivery Networks als Auftragsverarbeiter

Die Informationsübertragung zwischen Ihrem Browser und der Votingplattform wird technisch über ein Content Delivery Network geleitet. Dies ermöglicht es uns, die globale Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit der Votingplattform zu erhöhen.

Anbieter von Zahlungsdiensten, die als eigenständige unabhängige Verantwortliche handeln

Wir integrieren Zahlungsdienste von Drittunternehmen auf der Votingplattform. Wenn Sieeine Zahlung fürIhreStimmabgabe vornehmen, werden IhreZahlungsdaten(wieobenaufgeführt)von denZahlungsdienstleisternals unabhängige Datenverantwortliche zum Zweck der Zahlungsabwicklung verarbeitet. Für diese Transaktionen willigen Sie ein, dass Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den jeweiligen Rechtsgrundlagen und Datenschutzhinweisen dieser Dienstleister verarbeitet werden. Wir lehnen jede Verantwortung ab. Weiter nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Zahlungsanbieter der ESC-Voting-Betreiberin Zugang zu Ihren Zahlungsdaten gewähren, damit wir betrügerische und nicht zulässige Stimmabgaben eruieren oder Rückerstattungsanträge prüfen können.

Intern bei der ESC-Voting-Betreiberin

Ihre personenbezogenen Daten sind verschiedenen Mitarbeitenden zugänglich, die im Auftrag der ESC-Voting-Betreiberin und in Übereinstimmung mit unseren Anweisungen handeln. Die EBU und die beteiligten Rundfunkanstalten sind zwar gemeinsam mit der ESC-Voting-Betreiberin für das kostenpflichtige Onlinevoting verantwortlich, die ESC-Voting-Betreiberin gibt Ihre personenbezogenen Daten aber nicht an die anderen Akteure weiter, sondern übermittelt ihnen ausschliesslich anonymisierte Ergebnisse für die oben genannten Zwecke. Es werden nur aggregierte und anonymisierte Ergebnisse veröffentlicht.



Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation weitergegeben?

Bei der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Auftragsverarbeiter oder Dritte in Ländern ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, die nach Ansicht der Europäischen Kommission kein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten gewährleisten, stellen wir sicher, dass geeignete Massnahmen gemäss den geltenden nationalen und europäischen Datenschutzvorschriften ergriffen werden. Wir verwenden insbesondere von der Europäischen Kommission genehmigte Standardvertragsklauseln, um einen angemessenen Schutz zu gewährleisten. Für weitere Informationen, einschliesslich einer Kopie der Dokumente, die zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten verwendet werden, kontaktieren Sie uns bitte via privacy@digame.de.

Wie lange werden meinepersonenbezogenen Daten bei Ihnen aufbewahrt?

Die ESC-Voting-Betreiberin verarbeitet und speichert Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es zur Erfüllung der entsprechenden vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Sobald die personenbezogenen Daten nicht mehr zur Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten erforderlich sind, werden diese regulär gelöscht, sofern ihre weitere Verarbeitung – innerhalb eines bestimmten Zeitraums – nicht unter anderem zu folgenden Zwecken erforderlich ist:

Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten

Einhaltung des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB), der Abgabeordnung (AO) des deutschen Steuerrechts und des deutschen Geldwäschegesetzes (GwG). Diese Gesetze sehen in der Regel Aufbewahrungsfristen für Archivierungs- und Dokumentationszwecke von zwei (2) bis zehn (10) Jahren vor.

Verwendung von Cookies

Die Votingplattform verwendet Cookies, um zu funktionieren. Cookies sind kleine Textdateien, die von Websites, die Sie besuchen, im Browser Ihres Computers (oder eines anderen digitalen Geräts) abgelegt werden. Wir setzen sie zur Erkennung von und zum Schutz vor Betrugsversuchen bei der Zahlungsabwicklung ein. Diese Cookies bedürfen keiner Zustimmung und können nicht abgelehnt werden, wenn Sie die Votingplattform besuchen möchten, da sie für das ordnungsgemässe Funktionieren unserer Dienste unbedingt erforderlich sind.

In der nachstehenden Tabelle finden Sie alle relevanten Informationen über diese Cookies.

Domain, die den Cookie platziert Erstanbieter- oder Drittanbieter-Cookie Verarbeitete Informationen Zweck Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Laufzeit Möglichkeit des Zugriffs für Drittparteien company.com Erstanbieter-Cookie IP-Adresse Der Cookie ist unbedingt erforderlich, um eine vom Unterzeich-neten oder dem Endbenutzer ausdrücklich angeforderte Dienstleistung zu erbringen. Berechtigtes Interesse Session Nein

Zustimmungspflichtige Cookies

Darüber hinaus verwendet die Votingplattform weitere Cookies, die nicht als erforderlich eingestuft werden und Ihre Zustimmung benötigen. In der nachstehenden Tabelle finden Sie alle relevanten Informationen über diese von der Votingplattform verwendeten Cookies.

Domain, die den Cookie platziert Erstanbieter- oder Drittanbieter-Cookie Verarbeitete Informationen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Möglichkeit des Zugriffs für Drittparteien company.com Drittanbieter-Cookie IP-Adresse Zustimmung Anderes Unternehmen

Teilen in sozialen Netzwerken

Wir können Plattformen von Drittanbietern Funktionen zum Teilen von Inhalten anbieten. Wenn Sie deren Websites oder Anwendungen besuchen, können bei der Weiterleitung zu diesen Plattformen Cookies auf Ihrem Gerät platziert werden. Bitte lesen Sie die jeweiligen Datenschutzrichtlinien dieser Plattformen, um mehr zu erfahren.

Welche Rechte habe ich?

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten zu überprüfen und zu fordern, dass darin enthaltene Fehler korrigiert oder dass die Daten gelöscht werden, falls sie für den Zweck, zu dem sie gesammelt und verarbeitet wurden, nicht mehr länger benötigt werden.

In einigen Fällen haben Sie das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung oder die Übertragung der Daten zu verlangen oder Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen. Sie können eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns jederzeit widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf der Einwilligung erst in der Zukunft Anwendung findet. Datenverarbeitungen, die vor dem Widerruf der Einwilligung bereits stattgefunden haben, fallen nicht darunter.

Sie können Ihre Rechte geltend machen, indem Sie Ihre Anfrage an folgende E-Mail-Adresse senden: privacy@digame.de.

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine Verletzung der Datenschutzgesetze darstellt, haben Sie das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen, namentlich in demjenigen Mitgliedstaat der Europäischen Union, wo Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort oder Ihren Arbeitsplatz haben, oder wo die Verletzung stattgefunden hat.

Wie kann ich Ihre Datenschutzbeauftragten kontaktieren?

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich dieser Datenschutzhinweise können Sie sich an die oder den Datenschutzbeauftragte:n der ESC-Voting-Betreiberin wenden: privacy@digame.de.

Datum des Inkrafttretens und Änderungen

Vorliegende Datenschutzhinweise sind ab dem 19. April 2024 gültig.

Wir behalten uns das Recht vor, nach eigenem Ermessen Teile dieser Datenschutzhinweise jederzeit zu ändern, zu modifizieren, zu ergänzen oder zu entfernen.

Liste der am ESC 2024 beteiligten Rundfunkanstalten