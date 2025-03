Live am Cortège

Moderatorin Eva Nidecker und Kommentator Simon Thiriet führen durch eine zweistündige Livesendung zum Cortège, dem grossen Strassenumzug der Basler Fasnacht. Gemeinsam berichten sie von der Mittleren Brücke am Rhein und liefern interessante Details und spannende Hintergründe zu den Sujets der zahlreichen Formationen. Mit Trommeln, Piccolos und den mitreissenden Klängen der Guggenmusik ziehen sie durch die Stadt und begeistern das Publikum mit ihren kunstvollen Kostümen und Larven.

Das Motto der Fasnacht 2025 lautet «Syg wie de wottsch» und greift damit die aktuelle Debatte über die Selbstbestimmung und die damit verbundene Gender-Thematik auf. Denn an der Fasnacht spielt es keine Rolle, wenn sich ein Mann mit einem Kostüm einer Alten Tante oder wenn sich eine Frau als Waggis verkleidet. Alle sollen an der Fasnacht so sein dürfen, wie sie sich gerade wohlfühlen. Grenzen verschwimmen, Kreativität steht im Mittelpunkt. Oder eben: «Syg wie de wottsch».

Den Cortège überträgt SRF live ab 14:00 Uhr auf SRF 1 und hier im weltweit empfangbaren Livestream.