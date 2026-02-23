Der neue Moderator der Basler Fasnacht, Philippe Gerber, und der Fasnachts-Experte sowie langjährige Co-Kommentator Simon Thiriet begleiten die zweistündige Live-Übertragung des Cortège.

Der neue Moderator der Basler Fasnacht, Philippe Gerber, und der Fasnachts-Experte sowie langjährige Co-Kommentator Simon Thiriet begleiten die zweistündige Live-Übertragung des Cortège. Vom Standort an der Mittleren Brücke am Rhein aus führen sie durch den grossen Strassenumzug und liefern Hintergründe zu Sujets, Cliquen und Formationen.

Mit Trommeln, Piccolos und den kraftvollen Klängen der Guggenmusik verwandelt sich Basel in eine Bühne voller Kreativität, Witz und Tradition. Das Fasnachtsmotto 2026 «Blyyb verschpiilt» rückt die Energie und den prägenden Einfluss der Fasnacht auf Kinder und Jugendliche ins Zentrum.