Moderatorin Eva Nidecker und Kommentator Simon Thiriet führen durch eine zweistündige Livesendung zum Cortège. Gemeinsam berichten sie von der Mittleren Brücke und liefern interessante Details und Hintergründe zu den Sujets der unzähligen Formationen, die mit Trommeln, Piccolos und Gugge-Instrumenten auf einer vorgegebenen Umzugsroute durch die Stadt ziehen und mit ihren Kostümen und Larven das Publikum begeistern. Man darf gespannt sein, welche politischen Ungereimtheiten und gesellschaftlichen Fehltritte die Cliquen in diesem Jahr besonders aufs Korn nehmen.

«Vogelfrei» heisst das Motto der diesjährigen Basler Fasnacht in Anspielung an das neue Vogelhaus des Basler Zollis und an die Zeit der Fasnacht, in der die Menschen für 72 Stunden aus dem Alltag ausbrechen und sich frei wie ein Vogel fühlen können.

Die Basler Fasnacht ist bunt und bekannt für die typischen Piccolo- und Trommelgruppen. Sie steht aber auch für die freche und kritische Umsetzung von gesellschaftlichen und politischen Themen. Die Vorfreude auf die facettenreiche Palette der lokalen, nationalen und internationalen Sujets, die von den Cliquen, Guggen, Wagen und verschiedenen Gruppen ausgespielt werden, ist schon im Vorfeld der Fasnacht gross. Schweizer Radio und Fernsehen ist hautnah dabei.

SRF überträgt den Cortège live ab 14:00 Uhr auf SRF 1 und hier im weltweit empfangbaren Livestream.