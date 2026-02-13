Die Luzerner Fasnacht ist für die einheimischen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler das Highlight des Jahres. Monatelang haben die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler mit Leidenschaft ihre kunstvollen Masken – die «Grinde» – und prachtvollen Kostüme geschaffen. In Garagen und Scheunen erschufen die Umzugsgruppen Umzugswagen mit fantasievollen Sujets, die humorvoll oder kritisch aktuelle Themen aufgreifen, und die sie am Güdismontag-Umzug präsentieren. Die «Guggenmusigen» haben fleissig geübt und füllen die Gassen mit schrägen, mitreissenden Klängen, die niemanden stillstehen lassen.

Damit auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zuhause diese tollen und aufwendigen Sujets sehen und die Lebenslust der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler spüren können, überträgt SRF den Güdismontag-Umzug am 16. Februar live ab 14:00 Uhr auf SRF 1 und hier im Livestream. Präsentiert wird die Sendung von Moderatorin Fabienne Gyr und dem einheimischen Fasnächtler Sämi Deubelbeiss.

