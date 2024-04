1 / 2 Legende: Erst 24 Jahre alt und bereits mit fünf Swiss Music Awards ausgezeichnet: Nemo aus Biel. SRF 2 / 2 Legende: Die Vorbereitungen in Schweden laufen: Am 9. Mai steht Nemo hier auf der Bühne. Keystone/EPA/Johan Nilsson

Schimun, was macht für dich als Musikredaktor einen erfolgreichen ESC-Song aus?

Schimun Krausz: Diese Frage stellt sich natürlich jede und jeder. Meiner Meinung nach braucht es einen einfachen Refrain zum Mitsingen, das Lied muss mitreissen und emotionale Tiefe haben. Denn: Ein guter Popsong ist ein guter ESC-Song. Jedes Jahr gibt’s auch Blödel-Beiträge. Die sind im Vorfeld zwar lustig, ihre Wirkung verpufft dann aber. Im Gegensatz zu Radiohits hat die auftretende Person beim ESC nur diesen einen Song, steht nur einmal im Rampenlicht. Die Live-Präsenz der Acts beeinflusst das Ergebnis daher stark. Denken wir an Salvador Sobral oder Conchita Wurst: Du brauchst eine gewisse Eigenheit und Persönlichkeit, um aufzufallen.

Schimun Krausz SRF-Musikredakor Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Als SRF-Musikredaktor ist Schimun Krausz Teil der Schweizer Delegation, die für den Eurovision Song Contest 2024 nach Malmö, Schweden, reist. Er berichtet von dort mit Artikeln und Videos. «Ich will so den ESC noch näher zu den Leuten nach Hause bringen», sagt er. «Es ist unglaublich, was hinter den Kulissen der ganzen Produktion abläuft.»

Was macht den ESC für dich aus?

Ich glaube, Melodien, die ins Herz und ins Ohr gehen, verbinden auf der ganzen Welt. Es ist vielleicht ein Klischee, aber während des ESC rückt Europa schon etwas zusammen. Nicht zu vergessen: Ursprünglich wurde der damalige Concours Eurovision de la chanson von den öffentlichen Fernsehanstalten gegründet, um die Länder in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg wieder näher zusammenzubringen. Das funktioniert immer noch. Bis heute ist der Wettbewerb auch Pulsmesser der Lage in Europa. Die Bevölkerung verleiht Themen, die sie beschäftigen, Ausdruck. Abgesehen von Sportveranstaltungen gibt es kaum TV-Ereignisse, die so viele Personen vor den Bildschirmen vereinen. Und sei es nur, um darüber zu lästern. Ich selbst bin nicht speziell ESC-Fan, aber sehr fasziniert vom ganz eigenen Charme der Veranstaltung.

Wenn das jemand packt, dann Nemo.

Wie schätzt du Nemos Chancen in Schweden ein?

Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sag’s mal so: Wir reisen als Schweizer Delegation nach Malmö und denken, vielleicht arbeiten wir nach dem Finale die ganze Nacht durch. «The Code» packt mich, weil er drei Musikstücke in einem vereint und trotzdem funktioniert. Schaut man sich die Wettquoten an – die kommen ja von Leuten, die echtes Geld auf Nemo setzen – merkt man, dass der Song beim Publikum ankommt. Und Nemo kann ihn super live «performen». Apropos Performance: Da kann man sich auf etwas freuen. Ich habe Videos vom Bühnenbild gesehen. Es wird einzigartig – und herausfordernd. Aber wenn das jemand packt, dann Nemo.