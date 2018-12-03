Gerne begrüssen wir Sie mit Ihrer Klasse ab 9 bis maximal 25 Personen. Auf Anfrage sind bei grösseren Schulklassen auch Parallelführungen möglich. Die Publikumsführungen sind kostenlos.
Termin buchen: Studio Zürich Leutschenbach
Ort: SRF-Studio Zürich Leutschenbach
Dauer: Rund 90 Minuten
Mindestalter: 11 Jahre
Zur Vorbereitung für Schulklassen hilft dieser Clip aus dem SRF-Newsroom:
Arbeitsmaterial:
Bei weiteren Fragen ist die Disposition der Publikumsführung gerne für Sie da: +41 58 135 21 58 oder besuch@srf.ch.
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