Vom Montag, 18. bis Freitag, 22. März 2024 werden die Radio SRF 3-Hosts Philippe Gerber und Marco Thomann das Kultspiel nicht am Telefon mit dem Publikum spielen, sondern in fünf Deutschschweizer Städten mit den Einwohnerinnen und Einwohnern vor Ort. Das Morgen-Duo fährt mit dem «ABC SRF 3 – Mobil» eine Woche lang von Stadt zu Stadt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können live mitspielen und wichtige Punkte für den Sieg ihrer Stadt sammeln. Der Start der «ABC SRF 3 STÄDTE CHALLENGE» erfolgt in St. Gallen. Über Winterthur, Luzern und Basel wird die Challenge in Thun enden.

Tourdaten «ABC SRF 3 STÄDTE CHALLENGE»

Gespielt wird jeweils von 15 bis 20 Uhr, ausser am Freitag von 12 bis 17 Uhr

Montag, 18. März 2024: St. Gallen, Marktplatz

Dienstag, 19. März 2024: Winterthur, Grabenplatz

Mittwoch, 20. März 2024: Basel, Meret Oppenheim-Platz

Donnerstag, 21. März 2024: Luzern, Bahnhofplatz

Freitag, 22. März 2024: Thun, Waisenhausplatz

«ABC SRF 3» als Kartenspiel Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Die Kartenspielversion von «ABC SRF 3» gehört gemäss dem Hersteller zu den meistverkauften Schweizer Gesellschaftsspielen.

Kartenspiel und Buchstabensuppe gewinnen

Anlässlich der Städte Challenge verlost «Hallo SRF!» drei Exemplare des «ABC SRF 3»-Kartenspiels. Zu jedem Spiel gibt es zudem eine Buchstabensuppe in passender Verpackung. Versuchen Sie Ihr Glück, füllen Sie das Formular bis zum Donnerstag, 14. März 2024, aus und vielleicht können Sie «ABC SRF 3» schon bald zuhause spielen. Mit der Teilnahme akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.

Apropos Radio

Radio machen ist heute mehr als nur am Mikrofon die Hörerinnen und Hörer informieren und unterhalten. Was hinter den Kulissen sonst noch alles läuft, zeigt Radio-SRF-3-Moderatorin Céline Werdelis in 90 Sekunden.

01:33 Video Radio im Fokus Aus Hallo SRF! vom 06.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.