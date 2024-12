Vier Bücher, zwei Kritikerinnen und Kritiker, eine Moderatorin sowie ein prominenter Gast: Das ist das Rezept für den «Literaturclub». Pro Sendung werden mehrere Neuerscheinungen aus der Welt der Literatur besprochen und diskutiert. Die Sendung bietet tiefgehende Einblicke in aktuelle Bücher und literarische Trends, im Wechsel moderiert von Laura de Weck und Jennifer Khakshouri.

Legende: Der «Literaturclub» wird jeweils im Papiersaal in Zürich aufgezeichnet. Hier diskutiert Moderatorin Jennifer Khakshouri mit einer Runde aus Kritikerinnen, Kritikern und Gästen. SRF

«Die Vorbereitung für die Sendung umfasst viel Kommunikation und noch mehr Lesen», erzählt Laura de Weck. Es gilt, die Runde von Kritikerinnen und Kritikern, Gästen und Büchern zusammenzustellen. Dabei wählt jede Person in der Runde ihr Buch nach unterschiedlichen Kriterien wie Spannung, Sprache, Unterhaltsamkeit oder gesellschaftliche Relevanz aus. Vom Krimi über den Schweizer Roman bis hin zum Comic: Die ganze Bücher-Vielfalt wird hier diskutiert.

«Ich persönlich mag zum Beispiel Literatur, die gleichzeitig zeitgenössisch und zeitlos ist», sagt die Moderatorin. «Doch egal welche Runde und Bücher wir wählen: Am Schluss ist der ‹Literaturclub› immer ein ehrliches Gespräch übers Menschsein.»

Newsletter mit wöchentlich frischer Lesestoff Box aufklappen Box zuklappen Sie suchen Inspiration für Ihr nächstes Buch? Der SRF-Literaturnewsletter stellt neue Literatur vor und rückt jede Woche eine Schweizer Schriftstellerin oder einen Schweizer Schriftsteller in den Fokus. Den Newsletter können Sie hier abonnieren.



Ausserdem stellt eine Fachjury für SRF jeden Monat eine Bücher-Bestenliste zusammen: Finden Sie hier Ideen für Ihre Weihnachtslektüre.

Das Publikum vor Ort trägt zur Stimmung bei

Auch am Montag, 10. März 2025, ist es wieder so weit: Im Papiersaal in Zürich moderiert Laura de Weck eine Sendungsaufzeichnung – Seite an Seite mit den Kritikerinnen Nina Kunz, Adriana Altaras und mit Komiker Jonny Fischer als Gast. Das Publikum vor Ort unterstütze die Diskussion, sagt Laura de Weck: «Wenn gelacht wird und die Spannung im Raum geradezu greifbar ist, wird die Sendung so richtig lebendig.»