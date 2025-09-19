Die Nachfrage nach einer Teilnahme am Zukunftstag ist jedes Jahr von Neuem gross. Uns ist es ein Anliegen, dass möglichst alle Kinder den Arbeitsplatz ihrer Eltern besuchen können. Aus diesem Grund sind die begrenzten Plätze ausschliesslich für Kinder von SRF Mitarbeitenden reserviert.

Als «SRF Kids Kinderreporter» haben Kinder zwischen 9 und 13 Jahre, dennoch die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken und mitzuwirken. Die Anmeldung für die Kurse im Jahr 2026 sind ab November 2025 möglich. Sämtliche Informationen werden zur gegebenen Zeit hier auf unserer Webseite publiziert.

Zudem besteht jederzeit die Möglichkeit, im Rahmen einer Studioführung etwas Fernseh- und Radioluft zu schnuppern. Unsere Besucherführungen ermöglichen Ihnen und allen Interessierten spannende Einblicke hinter die Kulissen von SRF. Dort erfahren Sie unter anderem, wie unsere Sendungen entstehen und vieles mehr. Neugierig geworden? Dann schauen Sie doch gerne hier vorbei.

Wir freuen uns, Sie bald bei uns begrüssen zu dürfen.