Hat das Leben einen Sinn? Wie umgehen mit Selbstzweifeln? Was sind Freundinnen und Freunde fürs Leben? Und wie umgehen mit dem Scheitern? Diesen und weiteren philosophischen Fragen, die Menschen mitten im Leben überrumpeln können, geht Barbara Bleisch mit ihren Gästen im neuen Talk-Podcast «Sternstunde Philosophie: Zimmer 42» nach.

Lebensnahe Gespräche und von Alltagserfahrungen ausgehende Themen schaffen Orientierung und geben Inspiration. «Zimmer 42» schlägt dabei eine Brücke zwischen den Themen Philosophie, Psychologie und Lebenskunst. Das Publikum lernt Barbara Bleisch, Philosophin und seit 2011 Moderatorin von «Sternstunde Philosophie», persönlicher kennen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden einbezogen und können Fragen per E-Mail an zimmer42@srf.ch oder via WhatsApp an 076 348 41 96 (als Nachricht oder Sprachnachricht) einreichen.

Der Name des Podcasts ist eine Anspielung auf den Roman «Per Anhalter durch die Galaxis» von Douglas Adams. In dessen Roman liefert ein Supercomputer nach Millionen Jahren die Antwort auf den Sinn von allem: 42.

«Zimmer 42» wird zweiwöchentlich publiziert und dauert rund 45 Minuten. Jetzt hier reinhören und inspirieren lassen.