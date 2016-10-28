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Medienabgabe / Werbung Warum zeigen Sie die nervige Werbung der Firma Fischer Bettwaren?

28.10.2016, 14:31

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Fischer vor seinem Geschäft
Legende: Fischer Bettwaren Youtube/screenshot

Die Programme der SRG SSR werden neben den Gebühren auch aus kommerziellen Einnahmen finanziert, zum grössten Teil aus TV-Werbung. Uns ist bewusst, dass nicht jeder Spot beim Publikum gleich gut ankommt – so auch bei der Fischer-Bettwaren-Werbung: Für manche ist sie Kult, andere wiederum zappen weg.

SRF hat auf den Inhalt von Werbespots jedoch keinen Einfluss. Entspricht ein Spot den rechtlichen Grundlagen für TV-Werbung , darf er ausgestrahlt werden. Wie oft ein Spot gezeigt wird, bestimmt ausserdem einzig der Absender des Spots, in diesem Falle Fischer Bettwaren. Möchten Sie Ihre Kritik möglichst wirksam anbringen, wenden Sie sich am besten direkt an die Firma Fischer Bettwaren.

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