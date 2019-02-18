Die SRG-Mitgliedschaft steht allen interessierten Personen ab 18 Jahren offen. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Mitgliedschaft bei einer der Regionalgesellschaften zu beantragen. Die Anmeldung für eine Mitgliedschaft bei der SRG Deutschschweiz finden Sie hier.
Die SRG Deutschschweiz ist eine der vier Regionalgesellschaften des Vereins SRG SSR (SRG.D, SRG.R, Corsi und RTSR), welcher das grösste Medienunternehmen der Schweiz mit öffentlichem Auftrag betreibt. Der Verein gewährleistet einen wirtschaftlich und politisch unabhängigen audiovisuellen Service public in allen Landesteilen.
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