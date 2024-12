So antwortet SRF:

Musikerinnen, Musiker und Bands mit einem aktuellen Werk (EP oder Album) können sich per Mail als «SRF 3 Best Talent» bewerben. Um als «SRF 3 Best Talent» in Betracht gezogen zu werden, muss die Musik zum Programm von Radio SRF 3 passen – eigenständiger Stil, Kreativität und Live-Kompetenz sind ebenfalls entscheidende Kriterien.

Die Bewerbung muss folgende Informationen enthalten:

Link zum Streaming der Songs oder Download

Angabe zum Tonträger: EP, Album oder z.B. Gratisdownload im Netz

Veröffentlichungstermin

Profil auf mx3.ch

Kurzer Text mit allen Eckdaten, sofern die Information nicht auf mx3.ch zu finden sind

«SRF 3 Best Talent» kann man von März bis Dezember werden. An den Swiss Music Awards besteht die Möglichkeit zum «SRF 3 Best Talent» des Jahres gewählt zu werden und einen Förderpreis von 10 000 Franken zu erhalten.