Roland Mägerle, die SRG hat bekanntgegeben, sich nach Auslaufen der aktuellen Verträge nicht für die audiovisuelle Produktion der Spiele der Eishockey National League sowie der Heimspiele von Schweizer Fussballclubs in UEFA-Wettbewerben ab Sommer 2027 zu bewerben. Was bedeutet das für SRF?



Roland Mägerle: RTS, RSI und SRF produzieren im Auftrag der SRG heute jährlich über 1000 Wettkämpfe. Die SRG begleitet so über 100 Schweizer Sportevents und Meisterschaften in über 20 verschiedenen Sportarten. Aufgrund der sich verändernden finanziellen Rahmenbedingungen müssen wir diesen Umfang künftig jedoch reduzieren.

Heisst das, SRF zeigt keine Eishockey- und Fussballspiele mehr?

Nein. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf die aktuellen Übertragungsrechte und das breite Sportprogramm von SRF. Sowohl im Fussball als auch im Eishockey bestehen längerfristige Rechtevereinbarungen. Das Deutschschweizer Publikum wird bei SRF im Eishockey weiterhin den Spengler Cup, die Weltmeisterschaften oder die Spiele der Nationalteams live verfolgen können. Auch die National League werden wir weiterhin im aktuellen Rahmen redaktionell abdecken. Im Fussball sind unter anderem die Super League der Männer und Frauen, die Nationalteams oder der Schweizer Cup fester Bestandteil des Programms. Und auch in der Champions League, Europa League und Conference League wird SRF unverändert Spiele übertragen.

Nicht betroffen sind zudem Heimspiele in der Qualifikation zu den UEFA-Clubwettbewerben im Männerfussball. Bei diesen Partien werden sowohl die Ausstrahlungsrechte als auch die Produktion laufend direkt mit den Clubs verhandelt. Sie sind somit nicht Teil des 2027 auslaufenden Vertrags.

Verzichtet SRF künftig auch auf eigene Moderationen oder Interviews vor Ort und bezieht dies von anderen Sendern?

Nein, die Reduktion betrifft ausschliesslich die audiovisuelle Produktion des Weltsignals der Spiele. Die redaktionellen Leistungen von SRF sind davon nicht betroffen. Journalistinnen und Journalisten, aber auch die Kommentierenden agieren als Augenzeugen vor Ort. Sie beschreiben das Geschehen in den und rund um die Wettkampfstätten und können mit den Protagonistinnen und Protagonisten in Kontakt treten. Diese wichtige journalistische Funktion wird SRF auch in Zukunft wahrnehmen.

Wie wird sich das Sportangebot von SRF in Zukunft präsentieren?

SRF ist bestrebt, dem sportinteressierten Deutschschweizer Publikum weiterhin ein breites Sportangebot zu bieten – in der gesamten Vielfalt des Schweizer Sports. Denn Sport fasziniert, weckt Leidenschaft und Emotionen. Sport vereint Menschen unabhängig von Sprache, Kultur oder Herkunft. Sport ist Service public.