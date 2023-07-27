Die Play SRF App ist für Apple TV, Android TV und Amazon Fire TV verfügbar. So gelangen die Sport-Livestreams von SRF auf den Fernsehbildschirm.

So bringen Sie Livestreams via Play SRF auf den Grossbildschirm

Die Play SRF App ist nicht nur für iPhones, iPads, Android Smartphones und Tablets erhältlich, sondern auch als TV-App verfügbar – namentlich für Android TV, Apple TV und Amazon Fire TV.

Ausserdem können Videos von der Play SRF-Website und von den mobilen SRF-Apps auch via «Screen-Mirroring» auf den Grossbildschirm übertragen werden.

Hier zeigen wir Ihnen, wie das geht.

Mein Fernseher unterstützt Android TV: Was muss ich tun, um Play SRF nutzen zu können?

Android TV ist für viele TV-Hersteller – unter ihnen Sony, Philips und Sharp – mittlerweile bei neuen TV-Geräten standardmässig vorinstalliert. In der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers steht, ob Ihr Gerät über Android TV verfügt. Die Play SRF App ist ab Android Version 5 (2014) verfügbar.

Geräte mit Android TV

Zuerst öffnen Sie die Android TV-Benutzeroberfläche. Wenn Sie sich auf dem Startbildschirm Ihres TV-Anbieters befinden, müssen Sie «eine Ebene» zurücknavigieren. Anschliessend suchen Sie im Google Play Store nach «Play SRF» und installieren die App. Sie ist nun auf dem Startbildschirm verfügbar.

Was kann ich tun, wenn mein TV-Gerät kein vorinstalliertes Android TV hat?

Jedes beliebige TV-Gerät kann mit «Google Chromecast mit Google TV», «Apple TV-Box», oder «Amazon Fire TV Stick» erweitert werden. Somit lässt sich die Play SRF App dennoch wie oben beschrieben installieren.

Alternativ lassen sich Videos auch via «Screen Mirroring» mit der Google Cast- oder AirPlay-Funktion direkt vom Smartphone oder Tablet auf den TV übertragen.

Ich habe eine Apple TV-Box: Was muss ich tun, um die Play SRF App nutzen zu können?

Zuerst öffnen Sie die Apple TV-Benutzeroberfläche. Anschliessend suchen Sie im App Store nach «Play SRF» und installieren die App. Sie ist nun auf dem Startbildschirm verfügbar.

Welche Version der Apple TV-Box unterstützt die Play SRF App?

Alle Versionen der Apple TV 4K-Boxen sowie die Apple TV HD-Box (4. Generation, 2015) unterstützen die Play SRF App.

Auf früheren Generationen, die weder 4K noch HD tauglich sind, kann die Play SRF App aus Kompatibilitätsgründen nicht installiert werden.

Liste der verschiedenen Apple TV-Boxen

Was kann ich tun, wenn ich weder Apple TV noch Android TV habe und ich die Play SRF App somit nicht auf meinem Fernseher installieren kann?

Sie können Videos auch aus der mobilen Play SRF App, SRF News App, SRF Sport App (Smartphone und Tablet) oder von der Play SRF-Website aus direkt via «Screen Mirroring» auf den Fernseher übertragen.

Dazu benötigen Sie ein Chromecast- beziehungsweise Airplay-fähiges TV-Gerät.

1. Öffnen Sie die SRF App Ihrer Wahl mit dem Smartphone oder Tablet und wählen Sie das gewünschte Video an.

2. Achten Sie darauf, dass Ihr Smartphone oder Tablet und das Chromecast-bzw. AirPlay-fähige TV-Gerät im gleichen WLAN-Netzwerk eingebunden sind.

3. Tippen Sie unterhalb des Videos auf das Google Cast- beziehungsweise AirPlay-Symbol.

4. Wählen Sie das Gerät aus, auf welches Sie übertragen möchten.

5. Das Video wird nun auf den Fernseher übertragen.

Videos via Google Cast auf einen Fernseher streamen

Videos via AirPlay auf einen Fernseher streamen

Welche TV-Geräte unterstützen die Apple AirPlay-Funktion?

Jedes TV-Gerät, das mit der Apple TV-Box erweitert wurde, unterstützt auch Apple AirPlay. Zudem bieten viele neuen Fernseher AirPlay als integrierte Funktion an.

Liste der AirPlay-fähigen Fernseher und Geräte

Welche TV-Geräte unterstützen die Chromecast-Funktion?

Jedes TV-Gerät, das mit dem Google Chromecast-Dongle erweitert wurde, unterstützt die Chromecast-Funktion. Zudem bieten viele neuen Fernseher Chromecast als integrierte Funktion an.

Wie kann ich Play SRF-Videos von meinem Laptop oder Computer auf den Fernseher übertragen?

1. Öffnen Sie die Play SRF-Webseite mit dem Safari-Browser um Videos auf ein AirPlay-fähiges TV-Gerät zu übertragen. Um Videos auf ein Chromecast-fähiges TV-Gerät zu übertragen, öffnen sie die Play SRF-Webseite mit dem Google Chrome-Browser. Wählen Sie das gewünschte Video an.

2. Achten Sie darauf, dass Ihr Computer oder Laptop und das Chromecast- beziehungsweise AirPlay-fähige TV-Gerät im gleichen WLAN-Netzwerk eingebunden sind.

3. Tippen Sie unterhalb des Videos auf das Cast- beziehungsweise Airplay-Symbol.

4. Wählen Sie das Gerät aus, auf welches Sie übertragen möchten.

5. Das Video wird nun auf den Fernseher übertragen.

Kann ich die Play SRF App auch direkt auf meiner Swisscom-, Sunrise- oder Salt-Box installieren?

Leider ist das nicht möglich. Sie finden die Play SRF App jedoch unabhängig vom TV-Anbieter, wie oben beschrieben, in den entsprechenden App-Stores von Android TV, Apple TV und Amazon Fire TV.

Diesen Mehrwert bietet die Play SRF App

Mit Play SRF können Sie sämtliche Sendungen nachschauen, neue Inhalte entdecken und Live-Momente erleben. Ausserdem bietet Play SRF zusätzliche Funktionen und Formate an, die nicht am linearen Fernsehen vorzufinden sind.