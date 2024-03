Während der Fussball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 bietet SRF ein besonderes Live-Erlebnis an. Sämtliche Abendspiele – mit Ausnahme der Partien des Schweizer Nationalteams, bei denen SRF direkt aus Deutschland berichtet – werden mit einem Rahmenprogramm und Publikum aus dem Sportstudio in Zürich Leutschenbach gesendet. Tickets können ab sofort online über www.srf.ch/emstudio kostenlos bestellt werden. Nutzen Sie die Chance, das Spiel live im Studio zu erleben, Teil der Live-Sendung zu sein und einen Blick hinter die Kulissen zu erhaschen.

Das Mindestalter für einen Studiobesuch ist 14 Jahre (Ausweiskontrolle, Jahrgang ist ausschlaggebend). Pro Anmeldung können maximal vier Eintritte bestellt werden. Grössere Gruppen wenden sich bitte via Mail an publikum-fussballem@srf.ch.

Die Tore öffnen sich jeweils um 18.30 Uhr. Anschliessend besteht die Möglichkeit, sich zu verpflegen, bevor es für das EM-Magazin um 20 Uhr ins Studio 6 geht. Das Publikum muss während des Vorprogramms, der Halbzeitpause und der Schlussanalyse im Studio anwesend sein. Während der Halbzeiten kann es sich im Restaurant «Live» verpflegen. Das Spiel wird während den Halbzeiten sowohl im Studio auf Grossleinwand als auch im Restaurant auf TV-Bildschirmen gezeigt.

Hinweis: Vorderhand sind nur die Spieltage der Gruppenphase verfügbar. Die Spiele der KO-Runden werden zu einem späteren Zeitpunkt aufgeschaltet.