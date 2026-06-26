In vielen US-Spielorten der Fussball-WM treten Gewitter häufig überraschend und mit grosser Intensität auf.

Gemäss den in den USA geltenden Sicherheitsvorschriften muss eine Partie sofort unterbrochen werden, sobald Blitzeinschläge in einem Umkreis von acht Meilen (rund 13 Kilometern) um das Stadion registriert werden – auch dann, wenn sich das Gewitter nicht direkt über dem Austragungsort befindet.

Wird ein Blitz innerhalb dieses Sicherheitsradius festgestellt, müssen die Spieler das Spielfeld verlassen. Gleichzeitig werden die Zuschauerinnen und Zuschauer aufgefordert, geschützte Bereiche aufzusuchen. Danach beginnt eine obligatorische Wartezeit von 30 Minuten. Kommt es während dieser Frist zu weiteren Blitzeinschlägen, startet der Countdown erneut.

Eine festgelegte Höchstdauer für solche Unterbrechungen gibt es nicht. Über die Fortsetzung oder weitere Massnahmen entscheidet die FIFA jeweils situativ.

Was bedeuten Gewitter-Unterbrüche an der Fussball WM für SRF?

Bei Spielunterbrechungen durch Gewitter mit Blitzschlag an der Fussball-WM wird SRF den Live-Moment so lange wie möglich aufrechterhalten. Dies bedeutet konkret, dass die Kommentatorinnen und Kommentatoren das Geschehen auf und rund um den Platz einordnen. Sollte sich kein absehbares Ende der Unterbrechung abzeichnen, schaltet SRF zurück ins Studio und überbrückt die Wartezeit gemeinsam mit den Moderationspersonen und den Gästen. Bei fortwährenden Unterbrechungen wird die letzte Ausgabe des «FIFA WM 2026 Nati-Magazin» wiederholt. Zudem stehen weitere vorbereitete Beiträge zur Verfügung, die bei Bedarf ausgespielt werden können.