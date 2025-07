SRF zeigt auch in der kommenden Saison 2025/26 in der Ligaphase (ehemals Gruppenphase) sowie in den K.o.-Runden jeweils mittwochs ein Spiel der Champions League und donnerstags ein Spiel der Europa League oder Conference League live. Basis dieser Übertragungen sind Vereinbarungen der SRG, die die Sportrechte zentral für alle sprachregionalen Sender verhandelt, mit der UEFA (für den Final) respektive blue Sport.

Qualifikationsspiele werden einzeln vermarktet

In der Qualifikation werden die Übertragungsrechte – mit Ausnahme der Playoffs zur Champions League – jedoch einzeln vermarktet. Das bedeutet, dass die SRG, sobald die Paarungen bekannt sind, mit den jeweiligen Rechteinhabern in Kontakt treten und in kürzester Zeit eine Einigung finden muss. Die SRG ist dabei bestrebt, für möglichst alle Spiele mit Schweizer Beteiligung Liverechte zu erhalten.

Ab dem 22. Juli 2025 stehen mit Servette FC, dem FC Lugano und Lausanne-Sport die ersten Schweizer Teams im Einsatz. Für die Heimspiele bestehen bereits entsprechende Vereinbarungen. Auch für die Auswärtsspiele der Genfer in der zweiten Runde der Qualifikation zur Champions League gegen Viktoria Pilsen/CZE und der Lausanner in der zweiten Conference-League-Qualirunde gegen Vardar/MKD konnten die Rechte gesichert werden. Zur Partie der Luganesi gegen Cluj laufen die Verhandlungen noch. Die Partien werden grundsätzlich regional ausgestrahlt und können bei RTS respektive RSI verfolgt werden.

Mittwochsspiel des FC Basel in den Champions-League-Playoffs live bei SRF

SRF verzichtet aus programmlichen Gründen auf eine Übertragung und legt den Fokus auf den BSC Young Boys und den FC Basel. Mindestens das Heimspiel der Berner in den Europa-League-Playoffs sowie jenes Spiel der Basler in den Playoffs zur Champions League, das am Mittwoch ausgetragen wird, wird SRF live übertragen. Über die zweite Partie am Dienstag berichtet der Sender im Magazin «Champions League – Highlights».

Aktuelle Paarungen Europacup-Qualifikation