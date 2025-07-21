 Zum Inhalt springen

Die beiden Partien des FC Basel in den Playoffs zur Champions League gegen den FC Kopenhagen/DEN zeigt SRF live. Auch die Spiele des BSC Young Boys in den Europa-League-Playoffs gegen Slovan Bratislava/SVK überträgt der Sender. Servette und Lausanne können bei RTS verfolgt werden.

21.07.2025, 11:05

SRF zeigtauch in der Saison 2025/26 in der Ligaphase (ehemals Gruppenphase) sowie in den K.o.-Runden jeweils mittwochs ein Spiel der Champions League und donnerstags ein Spiel der Europa League oder Conference League live. Basis dieser Übertragungen sind Vereinbarungen der SRG, die die Sportrechte zentral für alle sprachregionalen Sender verhandelt, mit der UEFA (für den Final) respektiveblue Sport. 

Partien des FC Basel in den Champions-League-Playoffs live bei SRF 

Teil der Vereinbarungen sind auch die Mittwochsspiele in den Playoffszur Champions League, sofern ein Schweizer Team darin vertreten ist.Heuer tritt der FC Basel in dieser letzten Qualifikationsrunde an und trifft auf den FC Kopenhagen/DEN. Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel braucht der Schweizer Meister auswärts in Dänemark einen Sieg, um sich für die Ligaphase zu qualifizieren. Die Partie am 27. August2025 wirdab 20.10 Uhr live auf SRF zwei sowie im Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App übertragen.  

In den Europa-League-Playoffs kämpft der BSC Young Boys gegen Slovan Bratislava/SVK um den Einzug in die Ligaphase. Im Hinspiel gelang den Bernern in der Slowakei ein 1:0-Sieg. Das Rückspiel am Donnerstag, 28. August 2025,ist ab 19.50 Uhr live auf SRF infozu sehen.  

Servettelive bei RTS 

Die Partievon Servette FC gegen Schachtar Donezk/UKR (Hinspiel 1:1) in den Playoffs zur Conference Leaguekannbei RTS verfolgt.SRF verzichtet aus programmlichen Gründen auf eine Übertragung des Spiels und legt den Fokus auf die Deutschschweizer Clubs.Für das Rückspiel von Lausanne-Sportgegen Besiktas Istanbul konnten keine Rechte erworben werden. Denn in der Qualifikation werden die Übertragungsrechte – mit Ausnahme der Playoffs zur Champions League –einzeln vermarktet. Für die Heimspiele der Schweizer Clubs bestehen bereits entsprechende Vereinbarungen. Für die Auswärtsspiele muss die SRGjedoch, sobald die Paarungen bekannt sind, mit den jeweiligen Rechteinhabern in Kontakt treten und in kürzester Zeit eine Einigung finden. 

 Aktuell fixierte TV-Übertragungen Europacup-Qualifikation

Runde Datum Anspielzeit Heimteam Auswärtsteam Live
CL PO Mi, 27.08.2025 21.00 Kopenhagen/DEN FC Basel SRF zwei
EL PO Do, 28.08.2025 20.00 BSC Young Boys Slovan Bratislava/SVK SRF info
ECL PO Do, 28.08.2025 21.00 Servette FC Schachtar Donezk/UKR Web-Livestream sowie RTS 2 (ab 22.07 Uhr)

