Da der FC Basel beide Partien in den Playoffs zur Champions League an einem Mittwoch bestreitet, zeigt SRF Hin- und Rückspiel live. Auch der BSC Young Boys ist Teil des SRF-Liveprogramms. Servette, Lausanne und Lugano können bei RTS respektive RSI verfolgt werden.

SRF zeigt auch in der Saison 2025/26 in der Ligaphase (ehemals Gruppenphase) sowie in den K.o.-Runden jeweils mittwochs ein Spiel der Champions League und donnerstags ein Spiel der Europa League oder Conference League live. Basis dieser Übertragungen sind Vereinbarungen der SRG, die die Sportrechte zentral für alle sprachregionalen Sender verhandelt, mit der UEFA (für den Final) respektive blue Sport.

Partien des FC Basel in den Champions-League-Playoffs live bei SRF

Teil der Vereinbarungen sind auch die Mittwochsspiele in den Playoffs zur Champions League, sofern ein Schweizer Team darin vertreten ist. Heuer tritt der FC Basel in dieser letzten Qualifikationsrunde an und trifft auf Kopenhagen/DEN oder Malmö/SWE. Da sowohl das Heimspiel (am 20. August) als auch das Auswärtsspiel (am 27. August) mittwochs stattfinden, wird SRF beide Partien live übertragen.

Teil des SRF-Liveprogramms ist auch das Heimspiel des BSC Young Boys am 28. August 2025 gegen Almaty/KAS oder Bratislava/SVK in den Europa-League-Playoffs. Ob auch das Hinspiel in Kasachstan oder der Slowakei live gezeigt werden kann, steht noch nicht fest. Denn in der Qualifikation werden die Übertragungsrechte – mit Ausnahme der Playoffs zur Champions League –einzeln vermarktet. Für die Heimspiele der Schweizer Klubs bestehen bereits entsprechende Vereinbarungen. Für die Auswärtsspiele muss die SRG jedoch, sobald die Paarungen bekannt sind, mit den jeweiligen Rechteinhabern in Kontakt treten und in kürzester Zeit eine Einigung finden. Die SRG ist dabei bestrebt, für möglichst alle Spiele mit Schweizer Beteiligung Liverechte zu erhalten.

Servette, Lausanne und Lugano live bei RTS und RSI

Für die Auswärtsspiele der Schweizer Klubs in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League und Conference League konnten die Liverechte gesichert werden. Die Partien von Servette FC gegen Utrecht/NED, FC Lausanne-Sport gegen Astana/KAZ sowie FC Lugano gegen Celje/SLO am 7. und 14. August 2025 können die SRG-Sender ausstrahlen und werden bei RTS respektive RSI zu sehen sein. SRF verzichtet aus programmlichen Gründen auf eine Übertragung der eben erwähnten Spiele und legt den Fokus auf die Deutschschweizer Klubs.

Aktuell fixierte TV-Übertragungen Europacup-Qualifikation

Runde Datum Anspielzeit Heimteam Auswärtsteam Live ECL Q3 Do, 07.08.2025 20.15 FC Lausanne-Sport FC Astana/KAZ RTS 2 sowie Web-Livestream (im Wechsel) ECL Q3 Do, 07.08.2025 20.30 FC Lugano NK Celje/SLO RSI La2 EL Q3 Do, 07.08.2025 20.30 Servette FC FC Utrecht/NED RTS 2 ECL Q3 Do, 14.08.2025 16.00 FC Astana/KAZ FC Lausanne-Sport RTS 2 ECL Q3 Do, 14.08.2025 20.00 NK Celje/SLO FC Lugano RSI La2 EL Q3 Do, 14.08.2025 20.00 FC Utrecht/NED Servette FC RTS 2 CL PO Mi, 20.08.2025 21.00 FC Basel Kopenhagen/DEN oder Malmö/SWE SRF zwei CL PO Mi, 27.08.2025 21.00 Kopenhagen/DEN oder Malmö/SWE FC Basel SRF zwei EL PO Do, 28.08.2025 20.00 BSC Young Boys Almaty/KAZ oder Slovan Bratislava/SVK SRF zwei

Mögliche weitere Qualifikationsspiele:

Servette FC:

EL PO vs. Zrinjski Mostar/BIH oderBreidablikKopavogur/ISL

21. August (A), 28. August (H)

oder

ECL PO vs. Panathinaikos Athen/GRE oder Schachtar Donezk/UKR

Evtl. FC Lugano:

ECL PO vs.Banik Ostrava/CZE oder Austria Wien/AUT

21. August (H), 28. August (A)

Evtl. Lausanne-Sport:

ECL PO vs. St. Patrick's/IRL oder Besiktas Istanbul/TUR

21. August (H), 28. August (A)

BSC Young Boys:

EL PO vs. Almaty/KAZ oderSlovan Bratislava/SVK

21. August (A)