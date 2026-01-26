Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden die Olympischen Winterspiele in Milano Cortina statt. SRF begleitet die Olympischen Winterspiele 2026 umfassend und berichtet an allen 16 Olympiatagen live am TV, im Radio sowie online und auf den Social-Media-Kanälen von SRF Sport. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Schweizer Teams, den Athletinnen und Athleten sowie ihren Wettkämpfen.

SRF sendet an allen 16 Olympiatagen von morgens bis abends live, insgesamt wird im Fernsehen rund 220 Stunden live aus Milano Cortina berichtet Das Publikum kann die Olympischen Winterspiele täglich während mindestens 12 Stunden am Stück auf SRF zwei verfolgen. Entscheidungen mit Schweizer Beteiligung sind, wenn immer möglich, Teil unserer TV-Liveübertragungen. Zudem hält der regelmässige und im Programm ausgeflaggte «Olympiaflash» das Publikum auf dem Laufenden.

Auch Radio SRF sendet täglich direkt von den Olympischen Winterspielen in Milano Cortina. Auf Radio SRF 3 gibt es regelmässige Liveschaltungen zu den Wettkämpfen mit Schweizer Beteiligung sowie internationalen Highlights. Ebenso sind auf Radio SRF 1 immer wieder Olympia-Updates zu hören.

Online bietet das Olympia‑Special auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App Resultate, Hintergründe, Analysen und Interviews. Drei zusätzliche Web‑Livestreams ermöglichen es dem Publikum, das Geschehen in Milano Cortina noch näher zu verfolgen.

Weitere Informationen zu unserer Berichterstattung gibt es hier.