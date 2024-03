Am 16. März 2024 beginnen die Playoffs der acht besten Teams in der höchsten Schweizer Eishockeyliga. Obwohl SRF keine Live-Bilder der National League senden kann, bleibt das Publikum über Radio, TV und Online-Kanäle am Puck. Im Radio gibt es regelmässige Liveschaltungen in alle Stadien und die «Hockey-Powerstunde», im Fernsehen Spiel-Zusammenfassungen, online den vollen Resultatservice sowie Match- und Hintergrundberichte.

Seit der Saison 2022/23 ist die SRG nicht mehr Vertragspartnerin der National League. Als Folge sind die Möglichkeiten für SRF in der Berichterstattung über die höchste Schweizer Eishockeyliga stark eingeschränkt. Auch während den Playoffs 2024 wird SRF keine Live-Bilder der National League senden können. Trotzdem berichtet SRF im Rahmen des rechtlich Machbaren umfassend über die Entscheidung in der Eishockeymeisterschaft:

Radio

Radio SRF 3 ist während den Playoffs in allen Stadien dabei und bietet je nach Spieltag stündliche (Montag bis Freitag) oder halbstündliche (Wochenende) Liveschaltungen an. In den entscheidenden Halbfinal- und Finalspielen gibt es zusätzlich die «Hockey-Powerstunde» zwischen 22 und 23 Uhr. In der Powerstunde erfolgen die Schaltungen im Ein- oder Zwei-Song-Rhythmus. Die während der Qualifikation angebotene Audio-Live-Konferenz steht dafür nicht mehr auf dem Programm.

Fernsehen

SRF wird Matchberichte der meisten Partien der National-League-Playoffs im Rahmen der bestehenden Struktursendungen («Sportflash» oder «Sport heute») zeigen. Eine Highlight-Sendung (im Sinne von «Alle Spiele, alle Tore»), wie sie in den vergangenen Jahren stattgefunden hatte, ist aus rechtlichen Gründen direkt im Anschluss an die Spiele nicht mehr möglich.

Online

Auf den digitalen Plattformen werden Match- und Hintergrundberichte publiziert. Zudem bietet SRF einen umfassenden Resultatservice. Die Videos der Sportflash-Sendungen runden das Angebot ab.

Schweizer Radio und Fernsehen bekräftigt damit den Willen, dem Schweizer Eishockey auf seinen Plattformen weiterhin eine Bühne zu bieten. Dies zeigt sich nicht zuletzt in der umfassenden Begleitung der Nationalteams der Schweiz. Im April sind alle Schweizer Spiele des Frauenteams an der Weltmeisterschaft in den USA live zu sehen. Im Mai steht die Männer-WM in Tschechien auf dem Live-Programm.