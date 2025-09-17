Das Formel-1-Rennen in Aserbaidschan ist im Livestream in der SRF Sport App sowie auf srf.ch/sport zu sehen. Via Hbb-TV kann der Stream auch auf dem TV-Gerät abgespielt werden. Aufgrund des dichten Livesport-Programms mit den Leichtathletik- und Radsport-Weltmeisterschaften sowie dem Schweizer Fussball-Cup kann das Rennen nicht auf SRF zwei oder SRF info ausgestrahlt werden.