Nach drei Jahren kehren die wichtigsten Wettbewerbe im europäischen Klubfussball zurück ins regelmässige Liveprogramm von Schweizer Radio und Fernsehen. SRF überträgt in den kommenden drei Saisons in der Ligaphase (ehemals Gruppenphase) und K.o.-Phase der Champions League jeweils am Mittwochabend eine Partie pro Spieltag live. Am Donnerstag wird ein Spiel aus der Europa League oder Conference League ausgestrahlt. Diese Übertragungsrechte sicherte sich die SRG, die die Sportrechte zentral für alle sprachregionalen Sender verhandelt, mittels einer Vereinbarung mit der UEFA (für den Final) sowie einer Sublizenz von blue Sport.

Übertragungsrechte in den Champions-League-Playoffs jeweils am Mittwoch

In den Playoffs der Champions League zeigt SRF an beiden Spieltagen eine Partie live, sofern ein Schweizer Team daran teilnimmt. Aus vertraglichen Gründen kann SRF die Anspielzeit jedoch nicht wählen, sondern muss ein Spiel am Mittwoch um 21 Uhr zeigen – ausser ein Schweizer Vertreter spielt am Mittwoch am frühen Abend (18:45 Uhr). Da der BSC Young Boys sein Rückspiel gegen Galatasaray/TUR am Dienstag bestreitet, wird SRF im Anschluss der Partie mit Highlights darüber berichten können. Am Mittwoch wird die Partie Roter Stern Belgrad/SRB gegen Bodö/Glimt/NOR gezeigt.

Alle Playoffspiele der Europa League und Conference League live und frei empfangbar

In den Playoffs der Europa League und Conference League werden die Übertragungsrechte – wie in allen Qualifikationsrunden – weiterhin einzeln vermarktet. Während für die Heimspiele dabei langfristige Vereinbarungen der SRG mit den Schweizer Klubs bestehen, muss die SRG betreffend der Auswärtsspiele mit allen Rechteinhabern der Gegner der Schweizer Teams eine Einigung finden.

Dies klappte in allen Fällen. Entsprechend werden neben dem Heimspiel des Servette FC gegen Chelsea/ENG auch die Auswärtsspiele des FC St. Gallen 1879 gegen Trabzonspor A.S./TUR und des FC Lugano gegen Besiktas JK/TUR live und frei empfangbar bei mindestens einem sprachregionalen SRG-Sender zu sehen sein.

Aktuelle Paarungen Europacup-Qualifikation

Runde Datum Zeit* Heimteam Auswärtsteam Live CL PO Di, 27.08.2024 21.00 Galatasaray/TUR BSC Young Boys Nein (Highlights nach Spielschluss) CL PO Mi, 28.08.2024 21.00 Roter Stern Belgrad/SRB Bodo/Glimt/NOR SRF info ECL PO Do, 29.08.2024 19.00 Trabzonspor/A.S./TUR FC St. Gallen 1879 SRF info EL PO Do, 29.08.2024 20.00 Besiktas/JK/TUR FC Lugano srf.ch/sport und SRF Sport App ECL PO Do, 29.08.2024 20.30 Servette FC Chelsea FC/ENG SRF info, sobald Trabzonspor – St. Gallen beendet ist.



Vorher: srf.ch/sport und SRF Sport App

*MESZ (Mitteleuropäische Sommerzeit)