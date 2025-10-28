Aktuell liegt ein technisches Problem mit HbbTV vor. Die zuständigen Stellen sind bereits informiert und arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Wir danken für Ihr Verständnis und bitten für die entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

Kennen Sie schon Play SRF? Mit unserer Streaming-Plattform haben Sie die Möglichkeit, Dokumentationen, Serien, Filme und vieles mehr ganz nach Ihrem Geschmack anzuschauen. Zudem sind viele Sendungen schon vor der Ausstrahlung im TV verfügbar. Werfen Sie doch bei Gelegenheit auch gerne einen Blick auf das umfangreiche Film- und Serien-Angebot von Play Suisse, der Streaming-Plattform der SRG SSR: https://www.playsuisse.ch/.