Auch in der 19. Staffel öffnen Landfrauen aus der ganzen Schweiz ihre Türen – und gewähren emotionale Einblicke in ihren Alltag zwischen Hof, Familie, persönlichen Herausforderungen und ihrem Ziel, den grössten Kochwettbewerb der Schweiz zu gewinnen.

Freuen Sie sich auch dieses Jahr auf bewegende Porträts, kreative Menüs und authentische Begegnungen – ab Freitag, 31. Oktober 2025, 20.05 Uhr auf SRF 1.

Folge 1 – Freitag, 31. Oktober 2025: Lorena Röösli aus Hasle LU

Folge 2 – Freitag, 7. November 2025: Milena Knutti aus Erlenbach im Simmental BE

Folge 3 – Freitag, 14. November 2025: Stefanie Hitz-Leuenberger aus Nussbaumen AG

Folge 4 – Freitag, 21. November 2025: Karin Landolt aus Mollis GL

Folge 5 – Freitag, 28. November 2025: Irène Meier aus Oberägeri ZG

Folge 6 – Freitag, 5. Dezember 2025: Rahel Margreth aus Langwies GR

Folge 7 – Freitag, 12. Dezember 2025: Corina Kohler aus Pfäfers SG















