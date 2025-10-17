 Zum Inhalt springen

SRF bi de Lüt – Landfrauenküche Staffel 19
SRF/Ueli Christoffel

Unterhaltung Wann startet die 19. Staffel der Sendung «Landfrauenküche»?

So antwortet der Publikumsservice.

17.10.2025, 14:04

Auch in der 19. Staffel öffnen Landfrauen aus der ganzen Schweiz ihre Türen – und gewähren emotionale Einblicke in ihren Alltag zwischen Hof, Familie, persönlichen Herausforderungen und ihrem Ziel, den grössten Kochwettbewerb der Schweiz zu gewinnen.

Freuen Sie sich auch dieses Jahr auf bewegende Porträts, kreative Menüs und authentische Begegnungen – ab Freitag, 31. Oktober 2025, 20.05 Uhr auf SRF 1.

Folge 1 – Freitag, 31. Oktober 2025: Lorena Röösli aus Hasle LU 

Folge 2 – Freitag, 7. November 2025: Milena Knutti aus Erlenbach im Simmental BE 

Folge 3 – Freitag, 14. November 2025: Stefanie Hitz-Leuenberger aus Nussbaumen AG 

Folge 4 – Freitag, 21. November 2025: Karin Landolt aus Mollis GL 

Folge 5 – Freitag, 28. November 2025: Irène Meier aus Oberägeri ZG 

Folge 6 – Freitag, 5. Dezember 2025: Rahel Margreth aus Langwies GR 

Folge 7 – Freitag, 12. Dezember 2025: Corina Kohler aus Pfäfers SG 







