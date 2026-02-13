Wie sieht das Fasnachts-Programm bei SRF aus?

Auch dieses Jahr überträgt SRF den Güdismäntig-Umzug aus Luzern und den Cortège aus Basel live. Die Sendungen werden zeitgleich auch auf RTS und RSI mit Kommentar in der jeweiligen Landessprache ausgestrahlt. Neu zeigt SRF in diesem Jahr auch den «Corteo mascherato», den Umzug der grössten Fasnacht im Tessin, des «Rabadan».

Neben den Liveübertragungen der Umzüge aus Bellinzona, Luzern und Basel erwartet Sie ein vielfältiges Fasnachtsprogramm – darunter beispielsweise der «Querschnitt 2026» oder die «Fasnachtsläggerli».

Hier geht es zum detaillierten Programm.