 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Das Bild zeigt eine Formation an der Basler Fasnacht, mit Trommeln, viel Konfetti und bunten Gewänder.
Legende: Basler Fasnacht 2018 Impressionen vom Cortège am 19. Februar 2018 SRF/Lucian Hunziker

Inhalt

Unterhaltung Wie sieht das Fasnachts-Programm bei SRF aus?

13.02.2026, 08:48

Teilen

Auch dieses Jahr überträgt SRF den Güdismäntig-Umzug aus Luzern und den Cortège aus Basel live. Die Sendungen werden zeitgleich auch auf RTS und RSI mit Kommentar in der jeweiligen Landessprache ausgestrahlt. Neu zeigt SRF in diesem Jahr auch den «Corteo mascherato», den Umzug der grössten Fasnacht im Tessin, des «Rabadan». 

Neben den Liveübertragungen der Umzüge aus Bellinzona, Luzern und Basel erwartet Sie ein vielfältiges Fasnachtsprogramm – darunter beispielsweise der «Querschnitt 2026» oder die «Fasnachtsläggerli».

Hier geht es zum detaillierten Programm.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)