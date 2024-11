Am Freitag, 22. November 2024 um 21.00 Uhr startet auf SRF 1 und Play SRF die neue sechsteilige Show «Champion der Champions». Sieben ehemalige Sportstars stellen sich in unterschiedlichen Disziplinen einem harten Wettkampf. Während dieser Zeit leben sie eine Woche lang gemeinsam in Andalusien und zeigen sich so nahbar und offen wie selten zuvor.

Sie standen allesamt an der internationalen Spitze, einige von ihnen triumphierten bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften: Daniel Albrecht (Ski), Stefan Angehrn (Boxen), Selina Gasparin (Biathlon), Beat Hefti (Bob), Donghua Li (Kunstturnen), Franco Marvulli (Velo) und Patty Schnyder (Tennis). Im neuen Format «Champion der Champions» treffen die Schweizer Sportlegenden aufeinander.

Kraft, Konzentration, Leidensfähigkeit, Teamfähigkeit und Koordination sind gefragt.

Jeder Tag unter der heissen Sonne Andalusiens ist ein Kampf – denn immer am Abend wird abgerechnet: Die oder der Letztplatzierte muss eine Gegnerin oder einen Gegner für das «Night-Game» auswählen. Wer dort verliert, muss die Koffer packen und nach Hause reisen. Nur einer der Sportheldinnen oder Sporthelden kann am Ende «Champion der Champions» werden.

Das Finale wird online und im TV am 27. Dezember 2024 zu sehen sein.